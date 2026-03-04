Incontri con l'autrice sansalvese Grazia Ciavatta all'Istituto Comprensivo 'Gianni Rodari'

Sarà un marzo all’insegna della letteratura e dell’ispirazione quello che vivranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Gianni Rodari di San Salvo.

L’appuntamento è con Grazia Ciavatta, scrittrice sansalvese di fama nazionale, che incontrerà i bambini e i ragazzi delle diverse scuole dell’Istituto per parlare di libri, passione per la scrittura e dei temi profondi che attraversano le sue opere. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di crescita culturale e personale: gli alunni avranno la possibilità di dialogare direttamente con l’autrice, approfondire i temi delle sue opere e scoprire il percorso che l’ha portata a trasformare la passione per la scrittura in una professione.

Durante gli incontri, l’autrice si confronterà con gli studenti partendo dai suoi libri.

Tra questi, non potrà mancare il suo ultimo lavoro, “Pronti al decollo!” (Edizioni EL, 2025). Il romanzo, ambientato in un lago abitato da una colonia di anatre, affronta con delicatezza e profondità domande universali: cosa definisce chi siamo? È meglio restare o partire? Cosa richiede più coraggio, l’emigrare o il rimanere? L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di promozione della lettura portato avanti dall’Istituto Rodari, che crede fermamente nell’importanza di creare ponti tra gli studenti e gli autori contemporanei. Incontrare chi i libri li scrive è un’esperienza formativa unica: permette ai bambini e ai ragazzi di scoprire il dietro le quinte della narrazione, di fare domande e di sentirsi parte attiva di quel magico mondo fatto di storie .

L’appuntamento con Grazia Ciavatta è quindi un’occasione da non perdere per avvicinare i giovani alla lettura e per riflettere su temi importanti come l'amicizia, il coraggio e la ricerca del proprio posto nel mondo.