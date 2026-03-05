In scena "I due gemelli" a sostegno dell'Anffas Vasto

Sabato 7 marzo, alle 21, nell'Auditorium "Tito Molisani" di Casalbordino, prenderÃ il via una serie di spettacoli di beneficenza del Teatro del Sangro-Teatro Studio Vasto e dell'Associazione Joseph a sostegno del laboratorio teatrale di Anffas Vasto.
Con la fantastica regia di Rossella Gesini, il primo appuntamento del 7 marzo sarÃ con la divertentissima commedia di Goldoni, "I due gemelli".
"Ringraziamo - scrivono gli organizzatori - l'Amministrazione comunale di Casalbordino e l'assessore alle Politiche sociali Paola Basile per il patrocinio concesso".
Altri spettacoli di beneficenza del Teatro del Sangro e dell'Associazione Joseph in favore di Anffas Vasto prenderanno vita prossimamente anche a Vasto e San Salvo.
La prenotazione Ã¨ obbligatoria al numero 353-3778895
Ingresso unico 8 â‚¬
Vi aspettiamo in tantissimi!