Funerale congiunto per Don Decio e Don Gino

Per Mons. Decio D'Angelo e Mons. Gino Smargiassi la Curia Arcivescovile di Chieti-Vasto ha stabilito che vi sarà un'unica concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Bruno Forte.

Il solenne rito religioso, che vedrà la partecipazione di tutto il clero della diocesi e non solo, sarà celebrato nella Chiesa di Santa Maria Maggiore nel pomeriggio di sabato 7 marzo alle ore 15.

Mentre le spoglie mortali di Mons. Decio D'Angelo saranno esposte già da oggi nella "sua" Chiesa, quelle di Mons. Gino Smargiassi vi verranno traslate prima del funerale. Infatti la camera ardente per "Don Gino" sarà allestita da questo pomeriggio della "sua" San Marco. Sabato, però, prima di raggiungere la Chiesa di Santa Maria Maggiore, le spoglie di Mons. Smargiassi sosteranno per pochi minuti nella tanto amata Cattedrale di San Giuseppe.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore.

Questo il ricordo degli amministratori comunali di Vasto:

"Per tanti anni Don Decio è stato punto di riferimento umano e pastorale per intere generazioni. Custodiremo con gratitudine il ricordo del suo servizio e della sua testimonianza. Le più sincere condoglianze alla famiglia, ai confratelli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

“Ogni sacerdote è un dono di Dio e grazia ricevuta. Don Gino Smargiassi è stato per la nostra comunità un riferimento immenso e sarà una stella luminosa che ci guiderà dall’alto dei cieli. Riposino in pace". Questo il ricordo del Sindaco Francesco Menna.

“Per la nostra comunità oggi è un giorno carico di emozione, perché, insieme a Don Gino, salutiamo anche Don Decio, un uomo di fede che ha educato intere generazioni di vastesi a valorizzare la propria crescita culturale. Alla Parrocchia Santa Maria Maggiore la mia sincera vicinanza”. Così, l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.