Ablazione fibrillazione atriale con elettroporazione: primi interventi dell'Ã©quipe diretta dal vastese Massimo Di Marco

Per la prima volta in una struttura sanitaria pubblica abruzzese, Ã¨ stata eseguita lâ€™ablazione transcatetere della fibrillazione atriale mediante elettroporazione. Le procedure sono state effettuate il 27 febbraio nella sala di elettrofisiologia della UOC di Cardiologiaâ€“UTIC dellâ€™Ospedale di Pescara, diretta dal Dr. Massimo Di Marco.

La fibrillazione atriale - si legge in una nota della Asl di Pescara - rappresenta lâ€™aritmia cardiaca piÃ¹ diffusa nella popolazione e puÃ² determinare sintomi rilevanti e un aumento del rischio di complicanze cardiovascolari. Lâ€™ablazione transcatetere Ã¨ una procedura utilizzata da anni per il trattamento di questa patologia e consente di eliminare le aree del cuore responsabili dellâ€™aritmia attraverso specifiche fonti di energia.

I primi due interventi con la nuova tecnologia sono stati eseguiti con successo dal Dr. Daniele Sacchetta, con la collaborazione della Dr.ssa Silvia Campobassi e del personale infermieristico della sala di elettrofisiologia. Le procedure sono state svolte con il supporto anestesiologico del Dr. Ettore Toto della UOSD Blocco Operatorio, diretta dal Dr. Vincenzo Gargano.

Lâ€™elettroporazione rappresenta una delle piÃ¹ recenti evoluzioni nel campo dellâ€™elettrofisiologia cardiaca. Questa tecnologia utilizza impulsi elettrici di elevata intensitÃ e di brevissima durata che determinano una necrosi selettiva delle cellule responsabili dellâ€™aritmia, riducendo lâ€™impatto sui tessuti circostanti. La metodica consente inoltre di ridurre i tempi procedurali e di migliorare il profilo di sicurezza dellâ€™intervento per il paziente.

Â«Lâ€™introduzione dellâ€™elettroporazione â€“ spiega il direttore della Cardiologia-UTIC, Dr. Massimo Di Marco â€“ rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo dellâ€™attivitÃ di elettrofisiologia del nostro reparto. Questa tecnologia consente di ampliare le opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti affetti da fibrillazione atriale, garantendo procedure sempre piÃ¹ efficaci e sicureÂ».

Lâ€™ablazione della fibrillazione atriale Ã¨ giÃ eseguita da anni presso la Cardiologia dellâ€™Ospedale di Pescara attraverso le tecniche tradizionali basate su radiofrequenza e crioenergia.

Con lâ€™introduzione dellâ€™elettroporazione, la struttura Ã¨ ora in grado di offrire un ventaglio completo di tecnologie ablative, rafforzando ulteriormente lâ€™offerta clinico-terapeutica nel campo dellâ€™elettrofisiologia cardiaca.