“Mozart – Il genio fuori spartito”, a San Salvo due serate dedicate al genio della musica

Sarà Wolfgang Amadeus Mozart il protagonista del primo appuntamento teatrale firmato dall’associazione Palco Vivo, che porterà in scena, il 6 e 7 marzo, lo spettacolo “Mozart – Il genio fuori spartito” presso il Centro culturale Aldo Moro di San Salvo.

Con la regia di Massimiliano Sacchetta, lo spettacolo racconta il lato più sorprendente e rivoluzionario del compositore salisburghese: un Mozart dalla musica imprevedibile, brillante e talvolta irriverente, capace di infrangere le regole del suo tempo per trasformarle in pura meraviglia.

Un viaggio teatrale che attraversa il suo straordinario genio creativo, restituendone modernità e forza espressiva.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Salvo, vedrà sul palco un cast di interpreti locali che daranno voce e corpo alla storia del compositore, in una messa in scena pensata per coinvolgere il pubblico in un racconto emozionante e accessibile a tutti.

“Un appuntamento imperdibile per lasciarsi conquistare dalla musica, dal teatro e dal fascino senza tempo di uno dei più grandi compositori della storia. Sostenere iniziative culturali come questa significa offrire alla comunità occasioni di crescita, incontro e bellezza" dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis.

“Portare in scena una figura universale come Mozart attraverso artisti locali è un modo efficace per rendere la cultura partecipata e vicina ai cittadini" aggiunge la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini. "Due serate che uniscono qualità artistica e divulgazione, confermando l’impegno dell’amministrazione nella promozione delle arti e dello spettacolo”.