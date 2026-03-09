La "Croce dell'Amore" nella Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto

Dal 14 al 21 marzo prossimi la Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto ospiterà la “Croce dell’Amore”, una croce realizzata con il legno grezzo dei barconi utilizzati dai migranti che hanno attraversato il Mediterraneo.

Il legno con cui è stata costruita proviene infatti da imbarcazioni che hanno segnato il viaggio di tante persone in fuga da guerre, povertà e persecuzioni. Trasformato in croce, diventa oggi un simbolo di memoria, fede e speranza, capace di richiamare l’attenzione sul dramma delle migrazioni e sul valore dell’accoglienza e della solidarietà.

L’arrivo della “Croce dell’Amore” rappresenta per la comunità parrocchiale un momento significativo di preghiera e di riflessione, aperto a tutti i cittadini. Durante la settimana saranno proposti momenti spirituali e comunitari dedicati ai temi della pace, della fraternità e della vicinanza alle persone più fragili.

La parrocchia invita la comunità a partecipare e a vivere questo tempo come un’occasione di incontro e condivisione, affinché il messaggio della “Croce dell’Amore” possa diventare un segno concreto di speranza e di impegno verso gli altri.