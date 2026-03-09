"Una Coccola Sospesa”, un gesto concreto di vicinanza alle donne in situazioni di fragilità

Il Lions Club Vasto New Century ha presentato al Centro Commerciale Insieme di San Salvo, il nuovo service solidale “Una Coccola Sospesa”, promosso per offrire un aiuto concreto a donne che vivono momenti di particolare fragilità.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: trasformare un piccolo gesto di generosità in un’occasione reale di benessere fisico e mentale per donne vittime di violenza, donne in percorso oncologico e madri che si prendono cura di figli con disabilità. Per tutto il mese di marzo, nei saloni di parrucchieri e nei centri estetici aderenti, sarà infatti possibile lasciare una donazione libera all’interno di una cassetta chiusa dedicata alla raccolta fondi. Al termine del mese, le somme raccolte saranno convertite in “Buoni Coccola”, da utilizzare presso le stesse attività aderenti e da destinare, tramite le associazioni partner, alle beneficiarie individuate.

Alla presentazione hanno preso parte anche le associazioni coinvolte nel progetto, Dafne, Habibi e ARDA, realtà che ogni giorno operano sul territorio a sostegno di donne e famiglie in condizioni di vulnerabilità. La loro presenza ha confermato il valore di una rete che mette insieme volontariato, mondo associativo e attività economiche locali per dare una risposta concreta a bisogni spesso silenziosi ma profondi.

La presidente del Lions Club Vasto New Century, Erika De Cristofaro, ha fortemente voluto questo service per testimoniare in modo chiaro la vicinanza del Club ai temi del rispetto, della tutela e del supporto alle donne in situazioni di fragilità. Il progetto vuole essere anche un segnale culturale e sociale rivolto al territorio: un invito a costruire relazioni positive, attente e solidali, capaci di unire il mondo Lions e quello delle associazioni sociali, anche attraverso un tessuto di solidarietà femminile tra il Club e le realtà del territorio guidate da donne impegnate quotidianamente nel servizio e nell’ascolto.

“Una Coccola Sospesa” non è soltanto una raccolta fondi, ma un’iniziativa che restituisce dignità, attenzione e cura. Attraverso un semplice contributo libero, ogni cliente potrà partecipare alla creazione di un momento di benessere dedicato a chi, troppo spesso, mette sé stessa in secondo piano per affrontare sofferenze, percorsi di cura o responsabilità familiari gravose.

Un elemento particolarmente significativo del progetto è la partecipazione delle attività aderenti, che non si limitano a ospitare la raccolta, ma si impegnano anche a trasformare le somme in buoni utilizzabili nei propri saloni e ad accogliere le beneficiarie con rispetto, sensibilità e riservatezza.

Il Lions Club Vasto New Century rivolge quindi un sentito ringraziamento a tutte le attività locali che hanno aderito con disponibilità e spirito di servizio, scegliendo di diventare parte attiva di questa iniziativa. Un grazie altrettanto sincero va alle associazioni partner, che con competenza e sensibilità cureranno l’individuazione e il supporto delle beneficiarie, e a tutte le persone che, con una donazione, contribuiranno a rendere possibile questa esperienza di attenzione e vicinanza.

Hanno aderito all’iniziativa le seguenti attività del territorio: Araba Fenice a Vasto in Corso Mazzini 368A; Beauty Garden a San Salvo c/o Centro Commerciale Insieme; Bio Salone a Vasto in Strada del Lago, Via Adriatica; Centro Estetico ELITE a San Salvo in Via Madonna delle Grazie 26; Centro Estetico Pavonia a Vasto in Via Circonvallazione Istoniense 520/A; Erika Besca New Beauty Concept a San Salvo in Via Grasceta 78D; HairLab2.0 a Vasto in Via del Giglio 19; Iris Centro Estetico a Vasto in Via Incoronata 118; MOOD Hairstylist a San Salvo in Via Grasceta 78B; Monica Centri a Vasto in Viale Gabriele D’Annunzio 3; Obiettivo Bellezza a Casalbordino in Via Incotta 5; Parrucchiera Liliana a Vasto in Corso Europa 137; Parrucchiera Loredana Fabrizio a Vasto in Via dei Conti Ricci 16; Parrucchiera Profili a San Salvo in Via Tasso 24; Rs Pilates Reformer Studio a Vasto in Via Giulio Cesare 65; William's Saloon a Vasto in Viale Sandro Pertini 28; Zero Chimica a San Salvo in Via Montegrappa 77.

Per tutto il mese di marzo, dunque, l’invito rivolto alla cittadinanza è quello di cercare nei saloni aderenti la cassetta di “Una Coccola Sospesa” e lasciare una donazione libera: un piccolo gesto che può trasformarsi in un momento prezioso di cura, sollievo e dignità per una donna che ne ha bisogno.