Scacchi, passione che cresce. Bei riscontri al Torneo dell'Università delle Tre Età a San Salvo

Torneo di Scacchi, organizzato nella giornata di sabato dall'Università delle Tre Età San Salvo, ha visto una grande partecipazione di concorrenti provenienti da diverse regioni e di tutte le età, dai più piccoli partecipanti di appena 7 anni fino a giocatori più esperti di oltre 70 anni.

Un bellissimo esempio di come questo gioco riesca a unire generazioni diverse.

Gli scacchi non sono solo strategia, concentrazione, logica e fair play, ma anche un’occasione per stare insieme, confrontarsi e creare nuovi rapporti tra persone che condividono la stessa passione.

Presente anche la consigliera Maria Travaglini che ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis.

“Un sentito ringraziamento va all’A.S.D Torre degli Scacchi di Vasto per il prezioso aiuto nella conduzione dell’evento e alla Città di San Salvo per il patrocinio e il supporto dimostrato. Grazie a tutti i partecipanti per aver reso questa giornata così speciale. Alla prossima sfida sulla scacchiera!”, ha sottolineato la presidentessa Maria Di Nardo.