Premio Letterario 'Macondo', al via il concorso per "Racconti Lampo"

La Scuola Macondo â€“ lâ€™Officina delle Storie indice la V edizione del Premio Letterario Macondo per Racconti Lampo, un concorso che celebra la sintesi e la potenza della narrazione breve. Lâ€™iniziativa Ã¨ aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni al 1Â° gennaio 2026, i quali possono partecipare inviando un unico racconto a tematica libera, edito o inedito, della lunghezza massima di 5000 caratteri spazi inclusi. Gli elaborati devono pervenire in forma anonima all'indirizzo premiomacondo@gmail.com entro la mezzanotte del 12 aprile 2026.

Il primo classificato riceverÃ una Targa di Merito e un premio di 500 euro lordi, mentre al secondo e al terzo classificato verrÃ consegnata la Targa di Merito; la Scuola Macondo assegnerÃ inoltre due borse di studio per i propri corsi ai partecipanti piÃ¹ meritevoli. La giuria dâ€™eccezione, composta da Marco Marrucci, Kristine Maria Rapino, Giampaolo Rugo, Loretta Santini, Francesca Scotti e Paolo Zardi, valuterÃ le opere con giudizio inappellabile.

La cerimonia di premiazione si svolgerÃ sabato 20 giugno a Francavilla al Mare, durante il Festival delle Narrazioni organizzato in collaborazione con il Comune, e la presenza dei vincitori sarÃ condizione necessaria per l'assegnazione dei premi.

L'organizzazione e la segreteria del premio sono di Sara Caramanico, che ha commentato cosÃ¬ l'apertura dei lavori: "Il Premio Macondo per Racconti Lampo giunge alla sua quinta edizione con l'obiettivo di dare voce a chi sa racchiudere interi mondi in poche righe. La segreteria Ã¨ pronta ad accompagnare gli autori in questo percorso, convinti che anche quest'anno la qualitÃ e l'originalitÃ delle proposte sapranno stupire la giuria e il pubblico del Festival".

Per ogni informazione Ã¨ possibile contattare il numero 3201775781; Ã¨ possibile scaricare il bando su https://www.scuolamacondo.it/premio-macondo/