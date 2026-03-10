Partecipa a IlTrigno.net

Incontro con il regista vastese Alessandro Di Gregorio e proiezione dei film 'Somayyeh' e 'Frontiera'

È in programma per sabato 14 marzo presso la sede del Club Alpino Italiano sezione di Vasto l'incontro con il regista Alessandro Di Gregorio, nato a Vasto, sceneggiatore e documentarista nonché vincitore del David di Donatello nel 2019 con il cortometraggio “Frontiera”.

Attento osservatore dei fenomeni sociali, il regista riesce a costruire intorno ad essi una narrazione intensa e coinvolgente che fa entrare lo spettatore in empatia con i protagonisti delle storie e con le loro vicende personali.

L'incontro con il regista permetterà inoltre ai presenti di approfondire le tematiche rappresentate, le tecniche e le modalità utilizzate per le riprese.

L'appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 18.00 presso la sede del Club Alpino Italiano di Vasto in via Delle Cisterne,4.

Ingresso libero 

