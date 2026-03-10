Vittorie e sorrisi per la BTS Volley San Salvo

Nuovi impegni per le squadre della BTS Volley San Salvo.

Nel campionato di Seconda Divisione femminile la BTS vince ad Altino 3-0 (25-20, 25-19, 25-9). Le ragazze di mister Di Risio scendono in campo con determinazione, giocano con carattere e portano a casa una bella vittoria. Tre punti importanti che permettono alle sansalvesi di continuare la rincorsa al vertice della classifica. La BTS permane al terzo posto con 31 punti, dietro a Enjoy Volley Vasto (33) e Vasto Volley (32). Sabato 14 marzo la BTS ospiterÃ lâ€™Enjoy, in un match fondamentale per la vetta della classifica.

Continua la marcia della BTS nella Prima Divisione maschile grazie ad una vittoria convincente contro la Gada Volley Pescara per 3-0 (25-12, 25-20, 25-7). I sansalvesi sono stati protagonisti di una bella prestazione di squadra. Tutti i ragazzi chiamati in causa hanno dato il proprio contributo per la vittoria, dimostrando ancora una volta il valore del gruppo La BTS Ã¨ in testa alla classifica con 26 punti insieme a Enjoy Volley Vasto e Lanciano All Stars che ha perÃ² una gara in piÃ¹. Domenica 15 marzo la BTS ospiterÃ la Julia Gas Montesilvano.