Settimana della Cittadinanza alla Nuova Direzione Didattica Vasto

Abbiamo il piacere di informare che per l'ottavo anno consecutivo siamo giunti alla nostra "Settimana della Cittadinanza" che si terrà a partire da lunedì 16 marzo.

Una settimana di approfondimento sui temi della Cittadinanza in tutte le 10 scuole che compongono il nostro ricco istituto, con attività, incontri formativi, laboratori con esperti, esperienze sul territorio, volti a sostenere la formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Una settimana in cui diffondere i valori della Costituzione e quelli dell’integrazione europea, la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile certi che i valori di Cittadinanza si insegnano e si imparano insieme.

Durante la settimana si affronterà il tema della cittadinanza globale per educare al senso di appartenenza, a una comunità più ampia e ad una umanità condivisa, facendo conoscere l’intreccio fra il locale, il nazionale e il globale e a saper gestire il flusso di comunicazioni.

I bambini rifletteranno in particolare sui concetti di pace e solidarietà perché per essere solidali e pacifici occorre imparare a lasciare essere l’altro quello che è.

Vogliamo educare alla libertà attraverso la libertà e alla democrazia vivendo esperienze di democrazia, perché la pace si insegna e si impara. Ripartiamo dalle parole gentili, dal rispetto dell’altro, dal senso di responsabilità.

Anche lo sviluppo sostenibile sarà uno dei temi della Settimana: comunichiamo ai bambini la realtà del cambiamento degli stili di vita, senza approccio colpevolizzante per i danni al pianeta, facciamo comprendere quali sono i concreti vantaggi, anche in termini di felicità personale, che se ne possono ricavare. Tema che si sposa con quello dell’educazione ambientale. Conoscere il territorio, partendo dal giardino della scuola, come strumento didattico di conoscenza, tipicità, tutela ambientale, gestione delle risorse, rispetto per gli animali, riuso creativo.

Vogliamo sostenere la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo. La scuola crea, così, non solo un nuovo alfabeto ecologico ma si trasforma in un luogo nel quale si azzerano i conflitti tra le generazioni e si impara a crescere in modo sostenibile.

Legalità e diritti sono al centro delle attività pensate per i più piccoli. Non basta conoscere le regole ma riflettere sulle prassi della quotidianità, per passare da una conoscenza appresa ad una compresa. Insegniamo ai bambini i propri diritti, rendendoli consapevoli che gli obiettivi possono anche essere i più belli del mondo, ma occorre metterli in pratica con misure esecutive reali ed esercitarli nel rispetto dei diritti altrui.

Ampio spazio sarà poi dedicato alla Costituzione, perché, come affermava Italo Calvino, “Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone”. Continuiamo a presentare agli alunni la nostra Costituzione “gentile”: un modello d’accoglienza, di cordialità. La nostra Carta è anche nel suo linguaggio “leggero” un modello in antitesi ai toni duri di oggi ed è la Carta dove la parola “tutti” compare per ben 21 volte.

Nel 2026 ricorrono gli 80 anni (1946-2026) dai passaggi fondamentali che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana e della sua Costituzione: il primo voto alle donne, il referendum istituzionale del 2 giugno e l'elezione dell’Assemblea Costituente. Vogliamo educare i nostri alunni alla partecipazione, alla libertà e alla pace.

Un viaggio che nasce da una scelta precisa: vivere questo 80° anniversario, non come una ricorrenza da commemorare in modo rituale, ma come un’occasione per rinnovare il patto democratico con le nuove generazioni, chiamate, non solo ad ascoltare, ma a interrogare la Costituzione, a misurarsi con i suoi principi e a renderli parola viva nel presente.

In qualità di Dirigente, in nome e per conto di tutta la comunità scolastica della Nuova Direzione Didattica Vasto, mi auguro che tutti- esperti, istituzioni, ospiti, ma anche le famiglie a casa nei racconti dei propri bambini - possano partecipare alle attività della Settimana a testimonianza con sincera attenzione al mondo della scuola e alle occasioni di crescita dei nostri “piccoli” cittadini.

Concetta Delle Donne



