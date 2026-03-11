“Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”.

È questo il claim che la Fondazione IAPB Italia ETS - Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – ha scelto per la “Settimana mondiale del glaucoma” che si celebra tra l’8 e il 14 marzo 2026.

L’obiettivo della Settimana, istituita nel 2008 da World Glaucoma Association (WGA) e World Glaucoma Patient Association (WGPA), è quello di sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per questa patologia che costituisce una delle principali cause di cecità irreversibile.

Per questo IAPB Italia ETS e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ETS-APS organizzano e promuovono in circa 80 città italiane controlli oculistici gratuiti e attività divulgative, utili a sensibilizzare la popolazione sui gravi rischi che gravano sulla vista a causa di tale malattia (l’elenco delle città coinvolte è consultabile sul sito www.settimanaglaucoma.it).

Nello specifico del territorio abruzzese, la Sezione Territoriale di Chieti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha risposto con forza all’appello, organizzando una tappa fondamentale per la prevenzione locale.

Giovedì 12 marzo, la prevenzione farà sosta a Ortona, in Piazza della Repubblica (angolo Via Cavour): dalle 15:30 alle 18:30, i cittadini potranno effettuare visite oculistiche gratuite a bordo dell’Unità Mobile Oftalmica di IAPB Abruzzo. L'iniziativa, realizzata in sinergia con i Lions International (Distretto 108A) e con il patrocinio del Comune di Ortona, si avvale dell'eccellenza clinica del Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia di Chieti. Le visite saranno infatti coordinate dalla Scuola di Specializzazione diretta dal Prof. Rodolfo Mastropasqua, garantendo alla popolazione un presidio diagnostico di altissimo profilo nel cuore della città.