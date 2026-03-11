Muay Thai 360 protagonista ai Campionati Italiani di Riccione

Anche quest’anno Muay Thai 360 si conferma team abruzzese con il maggior numero di partecipanti ai Campionati Italiani di scena il fine settimana scorso a Riccione: 11 atleti, 11 ragazzi e ragazze che sono saliti sul ring dando con coraggio e determinazione.

“Portiamo a casa – sottolineano i maestri Marco Catalano ed Eljo Oga – un oro pesantissimo, conquistato dal nostro atleta di soli 13 anni, quindi il più giovane della sua categoria (13–15 anni). Ha inoltre accettato la sfida di combattere in una categoria di peso superiore alla sua: peso 52 kg, ma ha gareggiato nei -57 kg. Questa scelta è stata fatta perché nella categoria -52 kg era già presente un altro atleta della nostra scuola e abbiamo preferito separarli, permettendo ad entrambi di partecipare al campionato. Una scelta coraggiosa che ha reso questa vittoria ancora più significativa.

Per gli altri ragazzi arrivano 10 medaglie di bronzo. Non riescono ad esprimere tutto il loro potenziale e il loro percorso si è ferma prima del previsto… ma questo fa parte del gioco e del percorso di crescita.

Quello che conta davvero, però, è tutto il lavoro fatto per arrivare fin qui: mesi di allenamenti, sacrifici, fatica e miglioramenti continui. Ed è proprio questo il nostro vero risultato.

La strada è lunga, ma la direzione è quella giusta. Orgogliosi di voi, sempre. Muay Thai 360 continua a crescere”.