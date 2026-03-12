Referendum 22 e 23 marzo, si attiva il Circolo ANPI di San Salvo

Sabato 14 marzo alle ore 18,30 presso l'Officina della Cultura a San Salvo il Circolo ANPI-Associazione Nazionale Partigiani d'Italia incontrerà la cittadinanza per analizzare insieme i quesiti del Referendum del 22 e del 23 marzo.

"L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che da sempre difende i principi della Costituzione, ha preso una posizione forte e chiara rispetto al voto per il Referendum prossimo - afferma il Presidente Raffaele Stampone - tuttavia riteniamo importante e utile il confronto e l'approfondimento su tematiche così importanti per la Nazione, ecco perché abbiamo deciso di organizzare questo incontro".

Saranno presenti, oltre agli iscritti del circolo ANPI locale, il Magistrato Gabriella De Lucia, la Coordinatrice Provinciale Società Civile per il No, la Professoressa Gabriella Galante e l'Avvocato Fabio Giangiacomo. Moderera l'incontro la giornalista Novella Di Paolo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Presidente Raffaele Stampone e il circolo ANPI San Salvo