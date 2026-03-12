'ScuolaVolley', due tappe per l'edizione 2026

L’edizione 2026 di “ScuolaVolley” si articolerà anche quest’anno in due tappe.

La prima è stata programmata per venerdì 13 marzo a Vasto, mentre quella frentana si svolgerà a Lanciano il 24 e il 26 marzo.

La kermesse pallavolistica, che è molto attesa dagli studenti che frequentano gli Istituti medi Superiori della Provincia di Chieti, è organizzata dal gruppo Volley dell’Atletica Sevel, in collaborazione con il Lanciano All Stars Volley, ed è inserita nel calendario del Comitato regionale Abruzzo dell’Ente di Promozione Sportiva, presieduto dalla dottoressa Noemi Tazzi.

A coordinare il tutto, come accade ormai da quasi 30 anni, sarà Walter Di Gregorio che, nel presentare l’evento ha affermato: “In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, siamo molto soddisfatti per essere riusciti a coinvolgere gli Istituti medi Superiori di Lanciano, Vasto, Casoli, Ortona, San Salvo ed Atessa. La loro adesione non era scontata, dati gli impegni degli studenti che si sovrappongono in questo periodo dell’anno scolastico, ma le squadre che saranno presenti sono preparate e pronte per contendersi sportivamente i trofei in palio.”

Seguendo le indicazioni dei Docenti di Scienze motorie ed in funzione delle iscrizioni consuntivate, sono state calendarizzate le giornate di gara, che prevedono partite tra squadre “miste”, composte cioè da 3 ragazzi e 3 ragazze.

Si parte sabato 13 marzo al Pala San Gabriele di Vasto ed all’adiacente Palestra Olimpia, dove si disputeranno due tornei. In quello “allievi”, (classi 1°, 2° e 3° superiore) si sfideranno le rappresentative dell’I.I.S. “E. Mattei”, dell’IIS “Pantini – Pudente”, del “Polo liceale Mattioli” di Vasto, nonché quella dell’I.S. Mattioli - D’Acquisto di San Salvo.

Tre, invece, le squadre, tutte vastesi, che scenderanno in campo nella categoria “Juniores”: I.I.S. “E. Mattei”, IIS “Pantini – Pudente” e “Polo liceale Mattioli” di Vasto.

Martedì 24 marzo, si gioca al Pala Masciangelo di Lanciano. In campo le formazioni “Juniores” dell’IS “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano, del Nautico “L. Acciaiuoli” di Ortona, dell’”Omnicomprensivo S. Spaventa” di Atessa e dell’IS “Algeri Marino” di Casoli.

Si replica giovedì 26 quando nell’impianto frentano saranno protagoniste le rappresentative “Allievi” dell’I.S. “Vittorio Emanuele II” e dell’IS “Da Vinci – De Giorgio” di Lanciano, del Nautico “L. Acciaiuoli” di Ortona, dell’”Omnicomprensivo S. Spaventa” di Atessa e dell’IS "Algeri Marino” di Casoli.

Al termine della manifestazione, sarà assegnata la “Supercoppa” per la zona Frentana. La vincerà l’Istituto che avrà conseguito il miglior risultato complessivo nei due tornei in programma.

Come accade ormai da quasi 30 anni, la manifestazione godrà del patrocinio del Comune di Lanciano.

Nella foto: un momento dell’edizione 2025 di ScuolaVolley