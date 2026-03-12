Brillano gli allievi del Maestro Carmine De Palma al 22° Trofeo Italia MSP

A Termoli, al PalaSabetta, un folto pubblico ha sottolineato il successo del 22° Trofeo Italia MSP Kung Fu Sanda e Semisanda – Gara di Forme Tradizionali-4° Memorial Maestro Ivan Vincenzi e 19° Memorial Massimo De Palma, evento di scena lo scorso fine settimana, patrocinato dal Comune di Termoli e dall’Assessorato allo Sport della Regione Molise.

L’appuntamento, autorizzato dall’Ente di Promozione sportiva MSP ITALIA eorganizzato e curato dal Maestro Carmine De Palma, responsabile del Settore Kung Fu e Tecnico Nazionale, nonché presidente dell’Associazione Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing, con sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, ha visto la partecipazione di atleti da ben 8 regioni: il Molise, l’Abruzzo, la Campania, il Lazio, la Puglia, le Marche, la Sicilia e Umbria per un totale di circa 400 presenti.

L’importanza della manifestazione nazionale è stata posta in evidenza da De Palma che organizza questo grande evento marziale da 22 anni, da 19 anni per ricordare il fratello venuto a mancare per un incidente stradale, ma soprattutto per ricordare il Maestro Ivan Vincenzi, scomparso il 2 marzo di 4 anni fa, per un male incurabile. Tutti i presenti hanno colto l’occasione per ricordare Ivan un fratello, un amico, un atleta con il quale molti hanno studiato e condiviso tante esperienze nell’ambito marziale e nella vita.

È stata colta l’occasione per ricordare il Dottore Francesco Baccari, venuto a mancare il 5 marzo del 2025, che, da svariati anni, era presente professionalmente per intervenire in caso di necessità durante la competizione.

Carmine De Palma è stato affiancato nell’organizzazione dagli istruttori Andrea Ragni, Saverio Lacerenza, Roberto Di Lena, Antonio Vaini, Jonathan Berchicci, Paolo Santoro, Massimo Cacchione, Luca Marcucci e dal Maestro Salvatore Drago di Porto Sant’Elpidio, sia nelle forme che nel semisanda. Il 22° Trofeo si è svolto ottimamente, meglio delle previsioni, indice di una macchina perfetta e ben collaudata, assicurando così la crescita delle arti marziali sinonimo di disciplina e benessere psico-fisico.

La manifestazione ha preso inizio sabato 7 marzo con una suggestiva cerimonia di apertura durante la quale c’è stato il ricordo di coloro che non ci sono più con un minuto di silenzio e un applauso fragoroso e commovente partito dal cuore di tutti, un abbraccio virtuale anche per la moglie del Maestro Ivan, Rosanna, e i figli Mirco ed Eliana presenti al Palazzetto. Sono stati salutati e ringraziati i maestri e gli atleti delle diverse scuole presenti, è stato premiato il più piccolo nelle forme, Leonardo Tittaferrante di soli 5anni.

Subito dopo i saluti ha avuto inizio la Gara di Forme Tradizionali, sia a mani nude che con le svariate Armi Cinesi, dove gli atleti, dal più piccolo al più grande, si sono esibiti e cimentati creando un’atmosfera entusiasmante e dimostrando che il Kung Fu è uno sport completo e adatto a tutti.

Le Scuole del M° De Palma di Termoli, Vasto e Petacciato, hanno saputo dimostrare il loro valore e la loro bravura gareggiando al massimo delle proprie potenzialità ed emozionando il pubblico presente.

Le scuole si sono così classificate:

1° Classificata è stata quella di Trani del M° Antonio Pignataro, a seguire

2° Classificata la Scuola del M° Antonio Buono di Galatina,

3° Classificata la Scuola di Termoli/Vasto/Petacciato del M° Carmine De Palma i cui ottimi atleti sono saliti più di una volta sul podio, aggiudicandosi il titolo nazionale MSP del Settore Kung Fu, e a seguire tutte le altre Scuole:

4° Classificate, la Scuola del M° Edoardo Antolini da Perugia, Salvatore Drago di Porto Sant’Elpiodio, l’atleta Agostino Fasulo di Avellino, tutti gli atleti hanno mostrato una notevole preparazione tecnica sotto tutti i profili marziali.

I piazzati sul podio delle Forme Tradizionali, per gli atleti molisani e abruzzesi, sono stati (in più specialità Mani Nude e Armi):

1° CLASSIFICATI

Nicolò Di Lorito, Davide Pesce;

2° CLASSIFICATI

Chiara Tavani, Teodor Micu, Nicolò Di Lorito, Davide Pesce, Matteo Civitarese, Chiara Tavani (qualche atleta anche in una seconda specialità);

3° CLASSIFICATI

Vincenzo Verretti, Leonardo Fatone, Carmine Pantalone, Chiara Tavani (qualche atleta anche in una seconda specialità), Angela Di Pietro, Thomas Camelo, Lorenzo Ferrieri, Nicla Regia Corte, Michela Scirpoli, Valeria Mirco, Gioele Pasciullo (qualche atleta anche in una seconda specialità).

La gara è continuata domenica 8 marzo. Sono intervenuti il presidente del Coni Molise Benito Suliani, il Responsabile Nazionale Arti Marziali MSP ITALIA Maestro Giuseppe Bracone, il Vice Sindaco Michele Barile che hanno presenziato la gara con l’apertura della stessa, con il ricordo al Maestro, con le varie premiazioni, ringraziando tutti i numerosi atleti arrivati da quasi tutta Italia.

C’è stato un minuto di silenzio e la proiezione di foto per ricordare il Maestro Vincenzi a cui è stato dedicato il Memorial e si è ricordato il Dott. Franco Baccari che è venuto a mancare per un male incurabile.

Dopo l’Inno d’Italia ha avuto inizio ufficialmente la gara dei combattimenti Sanda e Semisanda (Sanshou e Semi Sanda). Gli atleti in gara erano numerosi e sono stati necessari 3 Tatami per velocizzare le qualificazioni delle varie categorie e per chiudere il Trofeo all’orario prestabilito.

Le prime categorie che hanno aperto il Trofeo sono state quelle di 5-6 anni, 7-8 anni e 9-10 anni, dopo aver premiato l’atleta più piccolo, Carmine Montedoro, di 5 anni. È stato uno spettacolo vedere i piccoli atleti che, su un tatami 8 metri x 8, cercavano di vincere il proprio avversario con tecniche quasi perfette indossando tutte le varie protezioni obbligatorie che, anche se in alcuni casi impedivano la fluidità nei movimenti, contribuivano a rendere la competizione appassionante ed esaltante.

L’altissimo livello tecnico della competizione ha sottolineato lo spessore di questa disciplina che ogni anno acquisisce nuove scuole e nuovi atleti pronti a sfidarsi in sane competizioni agonistiche nelle quali la pulizia tecnica e tattica deriva, per alcuni, anche dall’esperienza maturata partecipando a gare Internazionali.

Gli spettatori numerosi hanno esplorato con entusiasmo l’ampio e ricco mondo delle arti marziali apprezzando e sottolineando con numerosi applausi le performance degli atleti che hanno saputo dimostrare tutte le loro abilità, dal più piccolo di appena 5 anni, nella gara di combattimento Semi Sanda, fino ai maggiorenni.

Bilancio del Trofeo: un pubblico appagato, atleti esausti ma soddisfatti, tutte le 15 società partecipanti gratificate.

Nel Sanda e Semisanda prima regione classificata il Molise (Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing del M° De Palma che ha le sedi in Termoli, Petacciato e Vasto, la Scuola del M° Giuseppe Di Lauro di Ripalimosani), al secondo posto la Puglia (composta dalle Scuole dei M° Marco Grippi e M° Michele Montedoro di San Severo, dal M° Bufi Antonio da Bisceglie) terzo posto per il Lazio (Scuola del M° Davide Torti di Arce, M° Massimo Fava da Sora e M° Alfredo Castiglia da Vicalvi)) mentre tutte le altre si sono piazzate al quarto posto.

Ottima e impeccabile la prestazione degli atleti di casa che hanno saputo tenere duro e vincere molti incontri in varie categorie di peso.

Tra le singole associazioni nel Sanda si sono distinte quella del M° Carmine De Palma al primo posto, poi seconda classificata la Scuola del M° Davide Torti di Arce (Frosinone) e M° Massimo Fava da Sora, terza classificata quella del M° Michele Montedoro di San Severo, ottima anche la prestazione di tutte le altre scuole.

I piazzati sul podio del Sanshou e Semi Sanda, per gli atleti molisani e abruzzesi (Scuola del M° De Palma di Termoli, Petacciato e Vasto) sono stati:

1° CLASSIFICATI

Chiara Tavani, Giovanni Camelo, Vincenzo Verretti, Thomas Camelo, Nicolò Di Lorito, Thomas De Filippis, Manuel Orlandi, Stefano Di Pietro, Gioele Pasciullo, Valeria Mirco, Simone Poccetti, Carmine Pantalone, Domenico Sappracone, Leonardo Tittaferrante, Domenico Di Nardo, Diego Pesce, Michela Scirpoli, Federico Cebotari

2° CLASSIFICATI

Giada De Palma, Nicla Regia Corte, Nicolò Tittaferrante, Steven Burattini, Nicolà Lagatta, Leonardo Fatone, Davide Pesce, Alessandro Stivaletta, Gioia Castaldo, Stefano Di Pietro, Federico Agarri, Teodor Micu, Alessandro Sabato, Silvia Rustico, Angela Di Pietro, Davide Gabrielli, Clara Vincelli, Lorenzo Matteo, Daniel Barisciano, Alessandro De Lellis, Diego Pupillo, Nicolò Lizzi;

3° CLASSIFICATI

Giuseppe Vaini, Giulio Tumini, Filippo Ragni, Attilio Del Re, Lorenzo Nanni, Nathan Pinto, Matteo Civitarese, Miguel Carota, Gioele Iurescia, Pasquale Santomiele, Lorenzo Ferrieri, Tecla Vizzarri, Francesco Lombardi, Alfonso Pagano, Antonio Gentile, Paolo Ciafardini, Valentino Celano, Thiago Russo, Lorenzo Petrone, Mattia Iacomi, Matteo Rinaldi, Giuseppe D’Anna, Vittorio Rossi, Alessandro Cappiello, Mattia Di Paolo, Davide Ferretti;

Adesso – aggiunge De Palma – si ritornerà al lavoro in palestra per continuare ad allenarsi ed impegnarsi sempre di più per gli altri impegni previsti, già da giovedì 12 marzo si parte per Jesolo con 3 atleti (Chiara Tavani, Giada De Palma e Teodor Micu) che parteciperanno alla gara WAKO “IKW ITALIAN KICKBOXING WORLD CUP” nella specialità Kick Light, organizzata dalla Federkombatt. Non possiamo che congratularci e fare un in bocca al lupo agli atleti per questo importante e difficile evento, nell’obiettivo di portare l’Italia e la regione in cui vivono sul gradino più alto del podio.