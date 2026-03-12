"Se resti" è il primo singolo del giovane sansalvese Nicola Solito

Fuori da qualche giorno sul proprio canale YouTube e le piattaforme digitali di streaming il primo singolo del sansalvese Nicola Solito dal titolo “Se resti”.

“E' un progetto a cui tengo moltissimo perché è un brano che ho realizzato completamente da solo, ho scritto io il testo, la musica e tutto il resto. Dentro questa canzone ho messo una parte molto personale di me.

Se resti parla di quei giorni in cui fuori sembra tutto normale sorridi, parli, con gli altri, vai avanti con la tua giornata, ma dentro stai combattendo battaglie che nessuno vede. Parla del peso dei pensieri, del sentirsi persi anche in mezzo alla gente, di quel silenzio che a volte tieni dentro per paura di pesare sugli altri.

Il cuore del brano però è un altro, non parla qualcuno che ti salva, ma di qualcuno che resta. Di quelle persone che rimangono accanto a te anche quando crolli, anche quando non sei la visione migliore di te stesso. E' una canzone che racconta quanto, a volte, la cosa più importante non sia essere capiti perfettamente, ma spero che qualcuno decida di restare comunque.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, tra cui Spotify, Amazon Music e Apple Music ed è utilizzabile anche su Instagram, Facebook e Tik Tok” ha commentato il giovane Solito.