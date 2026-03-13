“Referendum costituzionale: profili a confronto", si attiva l'Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Vasto

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Vasto organizza il convegno dal titolo “Referendum costituzionale: profili a confronto”, che si terrà venerdì 13 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza, agli operatori del diritto e soprattutto ai più giovani un momento di approfondimento e confronto pluralistico su un tema di grande rilievo istituzionale quale il referendum costituzionale. Il convegno sarà infatti strutturato come un incontro a posizioni contrapposte, con la partecipazione di relatori rappresentativi delle diverse sensibilità in campo, così da garantire un’informazione completa e un dibattito equilibrato.

L’evento, pensato per essere rivolto agli studenti delle scuole superiori secondarie, come momento di informazione paritetica, di formazione civica e di aggregazione culturale, ha subito una modifica organizzativa in ragione delle istruzioni ministeriali loro impartite ed attualmente oggetto di approfondimento associativo.

La Sez. di Vasto ha proseguito nell’organizzazione dell’iniziativa aperta alla partecipazione dell'intera cittadinanza e di tutti coloro che, operatori o meno del diritto, vogliano approfondire la tematica referendaria, evento che adesso si terrà presso la Pinacoteca del Palazzo d'Avalos.

L’AIGA Vasto rivolge un invito particolare agli studenti e ai giovani del territorio affinché partecipino numerosi all’incontro, presenza che rappresenta un segnale importante di interesse verso il confronto democratico e partecipazione alla vita costituzionale del Paese.

L’AIGA – Sezione di Vasto desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Vasto, Avv. Francesco Menna, e all’Amministrazione comunale, per la disponibilità e la sensibilità istituzionale dimostrate nel consentire lo svolgimento dell’iniziativa, rendendo possibile l'organizzazione dell’evento presso il Palazzo d'Avalos.

Il convegno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vasto e il riconoscimento di n. 2 crediti formativi ai fini della formazione continua per gli Avvocati dal COA di Vasto.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Vasto, Avv. Francesco Menna, anche nella qualità di Presidente della Provincia, del Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, Avv. Rosario Di Giacomo, del Presidente della Sezione AIGA di Vasto, Avv. Lorenzo D’Ugo, e della Coordinatrice regionale AIGA Abruzzo, Avv. Chiara Mastrovincenzo.

Interverranno:

Avv. Elio Carlino, referente Sez. AIGA Chieti - Comitato giovani avvocati per il Sì;

Dott. Giovanni Fiorilli, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, in rappresentanza del Comitato per il No del Distretto di Campobasso;

Avv. Giovanni Di Santo e Avv. Alessandra Cappa, per il Comitato del Vastese “Sì Riforma”;

Prof. Vincenzo Musacchio, Professore di Strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA).

Dott. Ciro Riviezzo Presidente della Corte di giustizia tributaria di I° di Chieti e già presidente dell’Anm.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Giacomo Belisario, del Foro di Chieti, dottorando in diritto costituzionale presso l’Università Telematica “Leonardo da Vinci”.

L’iniziativa sarà inoltre oggetto di riprese audiovisive a cura dell’emittente TRSP, al fine di consentire la più ampia diffusione del dibattito.

Il convegno intende essere uno spazio libero di informazione, dialogo e approfondimento, nel quale ascoltare argomenti diversi e formarsi un’opinione consapevole su un passaggio significativo della vita democratica.

