Ricerca universitaria 'd'Annunzio', finanziato il progetto di Maria Chiara Fiorentino

Congratulazioni alla dott.ssa Maria Chiara Fiorentino per l'ottenimento del finanziamento europeo MSCA con il progetto BLOOM.



Di cosa si tratta? BLOOM utilizzerÃ l'Intelligenza Artificiale per rendere piÃ¹ sicuro il momento della nascita, offrendo ai medici valutazioni del rischio in tempo reale per proteggere la salute di mamme e neonati.



"Un traguardo che nasce da una visione condivisa della ricerca", spiega la dott.ssa Fiorentino, che lavorerÃ presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria (DiTIMO).



Ma le buone notizie non finiscono qui: altri due progetti Udâ€™A (Dipartimenti di Farmacia e Neuroscienze) hanno ricevuto il Seal of Excellence, un marchio di qualitÃ che premia l'altissimo valore scientifico delle nostre proposte.



Orgogliosi dei nostri ricercatori!