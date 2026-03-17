'Il berretto a sonagli', rappresentazione a favore del laboratorio teatrale dell'Anffas Vasto

Venerdì 20 marzo, alle 21, al Teatro Rossetti, prenderá il via il secondo di una serie di spettacoli di beneficenza del Teatro del Sangro-Teatro Studio Vasto e dell’associazione Joseph a sostegno del laboratorio teatrale dell'Anffas Vasto.
Con la fantastica regia di Rossella Gesini il secondo appuntamento del 20 marzo sarà con la rappresentazione dell’opera di Pirandello “Il berretto a sonagli”.
”Ringraziamo – scrivono gli organizzatori – l’Amministrazione del Comune di Vasto e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta per il patrocinio concesso.
L'ultimo spettacolo di beneficenza del Teatro del Sangro e dell’Associazione Joseph in favore dell'Anffas Vasto si terrà a San Salvo il 12 aprile.
La prenotazione è obbligatoria al numero 353-3778895
Ingresso unico 12 €
Vi aspettiamo in tantissimi!