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'Il berretto a sonagli', rappresentazione a favore del laboratorio teatrale dell'Anffas Vasto

redazione
Appuntamenti
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 Venerdì 20 marzo, alle 21,  al Teatro Rossetti, prenderá il via il secondo di una serie di spettacoli di beneficenza del Teatro del Sangro-Teatro Studio Vasto e dell’associazione Joseph a sostegno del laboratorio teatrale dell'Anffas Vasto.

Con la fantastica regia di Rossella Gesini il  secondo appuntamento del 20 marzo sarà con la rappresentazione dell’opera di Pirandello “Il berretto a sonagli”. 

”Ringraziamo – scrivono gli organizzatori – l’Amministrazione del Comune di Vasto e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta per il patrocinio concesso. 

L'ultimo spettacolo di  beneficenza del Teatro del Sangro e dell’Associazione Joseph in favore dell'Anffas Vasto si terrà a San Salvo il 12 aprile.

La prenotazione è obbligatoria al numero 353-3778895

Ingresso unico 12 €
Vi aspettiamo in tantissimi!

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