Convenzione rinnovata tra Protezione Civile Madonna dell'Assunta e Comune di Villalfonsina

E' stata ufficialmente rinnovata la convenzione tra l’Amministrazione comunale di Villalfonsina e la Protezione Civile “Madonna dell’Assunta”-distaccamento locale, consolidando un rapporto di collaborazione ormai fondamentale per la sicurezza e la tutela del territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Mimmo Budano, il presidente dell’associazione Tommaso Bucciarelli e il responsabile del distaccamento di Villalfonsina, Antonello Bracalante e Raffaella Bozzella, segretaria dell’Associazione. Un momento istituzionale ma anche carico di significato, che ha sottolineato il valore del volontariato e l’importanza di un coordinamento efficace nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

Nel corso dell’incontro, le parti hanno espresso reciproca soddisfazione per il lavoro svolto negli anni precedenti, evidenziando come la sinergia tra Comune e Protezione Civile abbia consentito di affrontare con prontezza diverse situazioni critiche, garantendo assistenza e supporto alla cittadinanza.

Il rinnovo della convenzione rappresenta dunque non solo un atto formale, ma anche un impegno concreto a proseguire lungo un percorso condiviso, basato su dedizione, spirito di servizio e presenza costante sul territorio. Non sono mancati, infatti, gli auguri per una collaborazione sempre più proficua, capace di rispondere con efficacia alle esigenze della comunità.

Un segnale importante che rafforza il legame tra istituzioni e volontari, pilastro essenziale per la sicurezza collettiva.