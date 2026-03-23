"Osteoporosi vissuta: dalla pratica alla teoria", incontro Fedios a Vasto

E’ un incontro diverso dai precedenti quello organizzato quest’anno dall’associazione Fedios Abruzzo, perché protagonisti dell’evento saranno non tanto i medici quanto i pazienti.
“Osteoporosi vissuta: dalla pratica alla teoria” il titolo dell'appuntamento, in programma mercoledì 25 marzo, dalle ore 16, alla Sala ‘Aldo Moro’-ex Palazzi Scolastici al centro di Vasto.
Infatti, al centro dell’attenzione saranno le testimonianze di alcune socie che racconteranno le loro esperienze .Ciò darà poi spunto al referente scientifico dell’associazione, la dottoressa Barbara Di Nenno, di parlare dei vari farmaci assunti per la cura di questa patologia, e di altri aspetti connessi all’argomento come il rischio fratture, la vitamina D ecc.
Il direttivo ha scelto questa modalità di incontro con la viva convinzione che la riflessione su esperienze di vita concreta possa essere talvolta una forma importante di crescita culturale nell’ottica di una visione scientifica che dà maggiore importanza alla persona piuttosto che alla malattia.
Previsti i saluti del sindaco Francesco Menna, dell'assessore alle Politiche sociali con delega alla Salute Anna Bosco e di Rosaura Biagelli, presidente Fedios Abruzzo. Modererà gli interventi il dott. Lucio Del Forno, dirigente medico Fondazione Paolo VI Pescara.
L’evento è aperto a tutta la cittadinanza .