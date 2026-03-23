'Nazarenus' di Raffaele Bellafronte, prima in assoluta nella Chiesa di San Paolo a Vasto

Prima in assoluta a Vasto, nella Chiesa di San Paolo Apostolo, per ‘Nazarenus’, un'opera sacra per soli, coro e orchestra, trilogia della passione, morte e resurrezione di Gesù, firmata dal compositore vastese Raffaele Bellafronte.

Sarà interpretata da 54 musicisti dell’Orchestra Sinfonica del Molise e del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e da 120 Coristi di Corali (Coro Lirico A.co.M. di Campobasso, Coro Polifonico Histonium e Coro Polifonico Stella Maris di Vasto e Coro Beato Nunzio di Pescara-Coro Polyphonia di Spoltore), diretti dal Maestro Lorenzo Castriota Skanderberg; soprano Federica D'Antonino e tenore Lorenzo Papasodero.

Aopuntamento lunedì 30 marzo, dalle ore 21, con ingresso gratuito per il pubblico.

“È una bella opportunità. Fissa l’appuntamento in agenda!”, commentano i promotori di questo concerto.