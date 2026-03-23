Fabio Falcone incanta il pubblico ad "A Voce Alta": musica e diritto insieme

Nella prima puntata di "A Voce Alta", Ã¨ stato ospite Fabio Falcone. Musicista di grande talento e avvocato specializzato in diritti d'autore, Falcone ha portato sul palco una doppia anima, quella della legge e quella della musica. Nel suo intervento, ha presentato uno dei primissimi brani del suo gruppo musicale, La Differenza, una traccia che ha emozionato il pubblico presente in sala. La sua doppia carriera, intrecciata con passione, Ã¨ stata davvero un esempio di come la creativitÃ e il diritto possano camminare insieme.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che sostengono l'iniziativa: Centro TFM, Centro Commerciale Insieme e il Boutique Hotel LordLands di Gianfranco Granata, che contribuiscono a rendere possibile questo spazio di incontro tra cultura, musica e riflessione.

Non perdetevi il prossimo appuntamento di "A Voce Alta": il 16 aprile alle ore 21, presso il Centro Culturale Aldo Moro, si parlerÃ del tema della responsabilitÃ .

La puntata