Il Centro Europeo di Studi Rossettiani celebra Dante e la povertà di San Francesco

Il giorno di Dante sarà dedicato anche a San Francesco nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226.

Il professor Gianni Oliva, direttore del «Centro europeo di Studi Rossettiani» di Vasto, nel presentare l'appuntamento in programma mercoledì 25 marzo, alle ore 17:30, al Teatro Rossetti, ha dichiarato per l’occasione: «Molti libri, com’è noto, si sono prodotti per l’occasione, alcuni dei quali, purtroppo, costruiti con abilità giornalistica per un pubblico “televisivo”. Si vuol dire che le fonti storiche e filologiche lasciano spesso spazio alla fretta di celebrare le ricorrenze per essere presenti sul mercato per una gara assurda tra chi vende il maggior numero di copie. Il rischio di questi fenomeni commerciali è di inficiare la correttezza dell’informazione confondendo in più di un caso la storia con la leggenda, cioè la temporalità storica con l’atemporalità agiografica».

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha ricordato il fascino sempre attuale della Divina Commedia, che costituisce la «coscienza della sorte umana»; la cultura – ha ribadito- è l’unico messaggio concreto da trasmettere ad una società in enorme difficoltà nel riconoscimento dei sentimenti profondi».

Quella di quest’anno dunque è un’occasione speciale per ricordare, invece, con gli occhi di Dante, la vita e il messaggio di San Francesco, la sua capacità di aver cambiato il corso della storia con la sua dedizione alla povertà, alla carità e alla pace, temi decisamente declamati ma poco frequentati in questi anni dominati dall’arroganza, dall’avidità e dall’ignoranza. Ricordare Dante, aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, «significa restituire un ritratto di San Francesco basato sul suo amore per la povertà, per l’umiltà, valori oggi sempre più trascurati». Il canto XI del Paradiso, dedicato a San Francesco, è un canto di commossa e candida poesia, in cui Dante esprime il suo misticismo profetico e la sua riconoscenza verso chi predicò il Vangelo e l’amore.

Sul palcoscenico del Teatro Rossetti si esibirà l'Ensemble Stella Nova, che eseguirà musiche medievali del repertorio delle Laudi, mentre Domenico Galasso leggerà il Cantico delle Creature e ampi brani del canto XI del Paradiso.

Il commento critico della rappresentazione è affidato alla competenza professionale del prof. Gianni Oliva, che tratterà il tema della storia e della povertà in Francesco d’Assisi, alter Christus .

