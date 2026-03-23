Abetina di Rosello "primo bosco vetusto in Italia"

Il convegno "L'Abruzzo fra alberi monumentali e boschi vetusti", organizzato a Palazzo Benedetti all'Aquila in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, ha rappresentato un momento di approfondimento dedicato a tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio forestale regionale.

L'iniziativa, illustrata da Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, e dal dottor Francesco Contu, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo scientifico, tra cui Fabrizio Taranta, assessore all'Ambiente del Comune dell'Aquila, Luigi D'Eramo, sottosegretario di Stato al Masaf, il colonnello Giuseppe Lopez, comandante Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise, Alessandro Cerofolini, dirigente Difor IV - Direzione generale Economia montana e Foreste Masaf, e Alessio Monaco, sindaco di Rosello.

Presenti anche docenti e ricercatori dell'UniversitÃ dell'Aquila, insieme agli studenti dell'Istituto Serpieri di Avezzano.

"Il riconoscimento dell'Abetina di Rosello come primo bosco vetusto d'Italia - ha dichiarato il vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - rappresenta un risultato straordinario e storico che ci rende orgogliosi come Regione.

Ãˆ il frutto - prosegue - di un lavoro costruito negli anni che certifica non solo l'elevato valore ambientale e la biodiversitÃ dei nostri territori, ma anche la presenza di luoghi unici, autentici e di grande rilevanza ecologica ricchi di biodiversitÃ . Questo riconoscimento dimostra la capacitÃ dell'Abruzzo di conservare e valorizzare il proprio patrimonio naturale - ha aggiunto Imprudente - mettendo a sistema risorse ambientali di straordinaria importanza. Come Regione stiamo restituendo centralitÃ al servizio forestale attraverso una strategia che integra pianificazione, conoscenza e risorse. L'obiettivo Ã¨ costruire una gestione moderna e sostenibile del patrimonio forestale, capace di tenere insieme biodiversitÃ , sviluppo e comunitÃ locali".

Fonte Ansa Abruzzo



