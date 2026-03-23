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CreativitÃ  e condivisione nel Laboratorio dell'Infiorata all'Uncinetto a San Salvo

redazione
Associazioni
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Nella cornice dell'Officina della Cultura, si Ã¨ svolto il laboratorio dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto, un pomeriggio ricco di creativitÃ , condivisione e valorizzazione di una tecnica artigianale unica. 
 
Lâ€™iniziativa, inserita nel format Marzo Rosa organizzato dalla Pro Loco San Salvo, ha visto una partecipazione sentita e coinvolta, con numerose presenze anche da fuori cittÃ , a testimonianza della capacitÃ  di questo evento di attrarre e fare rete.
 
Durante il laboratorio, le volontarie hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta dei segreti dellâ€™uncinetto applicato allâ€™infiorata, dando vita a unâ€™esperienza originale e fortemente identitaria.
 
Presenti il sindaco Emanuela De Nicolis, la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini e la consigliera comunale Michela Torricella, che hanno espresso apprezzamento per lâ€™impegno della Pro Loco e delle volontarie, sottolineando â€“ in forma di ringraziamento â€“ come momenti come questo rappresentino unâ€™importante occasione per valorizzare le tradizioni locali, rafforzare il senso di comunitÃ  e promuovere il territorio anche oltre i confini locali. 
 
Hanno inoltre evidenziato come la partecipazione di persone provenienti da altri centri sia un segnale positivo della qualitÃ  delle iniziative proposte e della capacitÃ  di fare rete tra associazioni, istituzioni e cittadini.
 
Un grazie doveroso, da parte del sodalizio presieduto da Maria Sabatini, Ã¨ andato a: Floriana Geniola â€” presidente della Pro Loco Villa Caldari (Ortona) e vicepresidente Unpli Chieti, Franca Arielli â€” presidente della Pro Loco Villa San Nicola (Ortona), alle uncinettine dell'associazione Dogliola in Fiore â€” che hanno confermato la loro adesione con una tappa al'infiorata itinerante, alle uncinettine sansalvesi e a quelle di Lanciano, Roccascalegna e Montenero di Bisaccia.
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