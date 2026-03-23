CreativitÃ  e condivisione nel Laboratorio dell'Infiorata all'Uncinetto a San Salvo

Nella cornice dell'Officina della Cultura, si Ã¨ svolto il laboratorio dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto, un pomeriggio ricco di creativitÃ , condivisione e valorizzazione di una tecnica artigianale unica.

Lâ€™iniziativa, inserita nel format Marzo Rosa organizzato dalla Pro Loco San Salvo, ha visto una partecipazione sentita e coinvolta, con numerose presenze anche da fuori cittÃ , a testimonianza della capacitÃ di questo evento di attrarre e fare rete.

Durante il laboratorio, le volontarie hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta dei segreti dellâ€™uncinetto applicato allâ€™infiorata, dando vita a unâ€™esperienza originale e fortemente identitaria.

Presenti il sindaco Emanuela De Nicolis, la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini e la consigliera comunale Michela Torricella, che hanno espresso apprezzamento per lâ€™impegno della Pro Loco e delle volontarie, sottolineando â€“ in forma di ringraziamento â€“ come momenti come questo rappresentino unâ€™importante occasione per valorizzare le tradizioni locali, rafforzare il senso di comunitÃ e promuovere il territorio anche oltre i confini locali.

Hanno inoltre evidenziato come la partecipazione di persone provenienti da altri centri sia un segnale positivo della qualitÃ delle iniziative proposte e della capacitÃ di fare rete tra associazioni, istituzioni e cittadini.