Bolle che creano comunità, lo spettacolo a Vasto

Due giornate sospese tra meraviglia e umanità, in cui la leggerezza delle bolle di sapone si è trasformata in un linguaggio universale capace di unire, accogliere, raccontare.

I beneficiari del progetto SAI del Comune di Vasto, gestito dalla Cooperativa Pianeti Diversi – Consorzio Matrix, hanno vissuto un’esperienza intensa e profondamente significativa insieme all’artista Billy Bolla, il “domatore di bolle di sapone”, che con la sua arte ha saputo accendere sorrisi, stupore e connessioni autentiche.

L’iniziativa organizzata da Valentina Di Petta, arteterapeuta del progetto SAI , si è articolata in due momenti distinti ma complementari: domenica, presso il Teatro “Figlie della Croce”, dove grandi e piccoli sono rimasti incantati da uno spettacolo capace di toccare corde profonde, e lunedì, presso il Nuovo Polo San Gabriele, dove i partecipanti hanno potuto mettersi in gioco in un laboratorio esperienziale, sperimentando in prima persona la magia e la delicatezza delle bolle.

Fragili e luminose, le bolle sono diventate il simbolo di questo percorso: raccontano la precarietà ma anche la possibilità, il cambiamento, il movimento verso nuovi orizzonti. Per chi porta con sé storie complesse, fatte di partenze difficili e nuovi inizi, quelle bolle hanno rappresentato uno spazio di libertà e di espressione, un terreno neutro in cui le parole non sono necessarie e le differenze si trasformano in ricchezza.

In quel soffio leggero si è costruita comunità. In quel gioco semplice si sono abbattute barriere linguistiche e culturali, lasciando spazio alla relazione, alla fiducia, all’inclusione.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Vasto e con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali, guidato dall’assessora Anna Bosco.

Un’esperienza che resta, che emoziona, che insegna. Perché, a volte, basta una bolla per ricordarci che anche le cose più leggere possono avere un peso profondo nella vita delle persone.