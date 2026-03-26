'Matematica fuori dalle regole', a Vasto la presentazione del libro di Daniele Gouthier

Venerdì 27 marzo, alle ore 17:00, la Sala polifunzionale del Polo Bibliotecario Comunale "Raffaele Mattioli" intitolata ad Irma Perrotti ospiterà la presentazione del libro, scritto da Daniele Gouthier, edito da Feltrinelli, dal titolo “Matematica fuori dalle regole – Guida di sopravvivenza per genitori e insegnanti”.

Dopo i saluti del sindaco di Vasto Francesco Menna e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, con l’autore dialogherà Marina Gallo, docente dell’Università delle Tre Età di Vasto.

«Questa iniziativa – per il sindaco Francesco Menna - rappresenta un’importante occasione per riflettere su un tema centrale come l’insegnamento della matematica, spesso percepita come una materia difficile ma in realtà ricca di potenzialità».

«Il libro di Daniele Gouthier - hanno aggiunto l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta, e il presidente dell'Unitre di Vasto, Elio Baccalà - offre strumenti concreti e spunti preziosi per aiutare genitori e insegnanti ad accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di scoperta che superi il pregiudizio, troppo diffusamente condiviso, di un ambito di conoscenze estremamente rigido, fatto solo di regole e procedure».

«Il libro di Daniele Gouthier è un invito a entrare nel cuore del linguaggio matematico con curiosità e leggerezza. L’autore si rivolge soprattutto a genitori e insegnanti, offrendo strumenti pratici e riflessioni per accompagnare bambini e ragazzi nell’apprendimento della matematica senza rigidità né ansie da prestazione. Le “regole” della matematica non sono presentate come imposizioni, ma come opportunità: punti di partenza per esplorare logica, deduzione, scoperta e sperimentazione attraverso tentativi ed errori», aggiunge Marina Gallo, dell’Università delle Tre Età».

