I Lions vastesi promuovono un incontro sulla fibromialgia

La fibromialgia Ã¨ una sindrome cronica multifattoriale di cui troppo poco si parla e si conosce e il cui approccio terapeutico, invece, richiede un intervento multidisciplinare.

Anche per queste ragioni la fibromialgia Ã¨ stata scelta dai Lions del Distretto 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) come tema distrettuale per lâ€™anno sociale in corso e per conoscere meglio gli aspetti di questa patologia, di recente inserita nelle sue forme molto severe tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), i Lions Club Vasto Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto New Century promuovono un evento divulgativo e di confronto nella giornata di sabato 28 marzo, a partire dalle ore 17.00 nella Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos.

Interverranno Giannapia Affaitati, professore associato di Medicina interna e Centro regionale Fibromialgia; Teresa Paolucci, professore associato di Medicina fisica e riabilitativa e medico fisiatra; Eugenia Balbinot, medico reumatologo; Angela Moscufo, biologa nutrizionista; Debora Patricelli, psicologa psicoterapeuta.

Tutti i dettagli in locandina per un appuntamento da non perdere.