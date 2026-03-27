Programmi per reindustrializzazione e riconversione per transizione tecnologica, confronto a San Salvo

Giunge alla fase finale la realizzazione del progetto di ex area di crisi complessa definito Programmi per la reindustrializzazione e riconversione per transizione tecnologica che ha consentito all’Assessorato regionale abruzzese alle Attività produttive di ascoltare le aziende del comparto dell’automotive.

“Siamo stati a San Salvo - sottolinea in una nota l'assessore regionale Tiziana Magnacca - per incontrare i vertici aziendali della Denso, della Nsg Pilkington e della Te Connectivity e per discutere dell’attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree produttive che porterà alla stipula di appositi accordi di programma di adozione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

E’ una grande opportunità su cui stiamo lavorando. Credo fortemente in questo progetto che presenteremo al Mimit di sostegno e di investimenti sul futuro dell’automotive. La Regione Abruzzo è attenta nell’individuare tutte le opportunità, anche a carattere innovativo, per sostenere ed accompagnare le imprese attraverso la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse e la sostenibilità ambientale”.

L’incontro promosso dall’assessore Magnacca si è svolto in Comune, a San Salvo, alla presenza del sindaco Emanuela De Nicolis, con il contributo del Polo dell’Innovazione e dell’Automotive Abruzzo, coordinato da Raffaele Trivilino, e dell’Associazione nazionale della filiera dell’industria automobilistica.