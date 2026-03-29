"Sguardi in Corto" a San Salvo, il concorso cinematografico per i giovani sulla cittadinanza attiva

Il Comune di San Salvo punta sul talento e sullo sguardo delle nuove generazioni indicendo il concorso per cortometraggi "SGUARDI IN CORTO: Partecipa, Includi, Valorizza".

Un’iniziativa dedicata agli studenti delle scuole secondarie superiori (dai 14 ai 18 anni) residenti o frequentanti gli istituti della città, con l’obiettivo di raccontare, attraverso la telecamera, i temi dell’inclusione e del patrimonio sociale.

Il Cinema come strumento di cittadinanza

Il concorso invita i ragazzi a mettersi in gioco in gruppi (massimo 6 partecipanti) per realizzare opere originali della durata massima di 7 minuti. Le tematiche al centro della sfida creativa spaziano dall'inclusione sociale e il dialogo interculturale alla valorizzazione del territorio, fino alla partecipazione politica giovanile.

"Vogliamo stimolare un dialogo attivo con i nostri giovani," spiega Gianmarco Travaglini, Assessore delle Politiche Sociali, “offrendo loro un linguaggio moderno come quello audiovisivo per esprimere la propria visione di comunità e cittadinanza.”

I Premi: un viaggio nelle istituzioni e una vetrina d’eccezione. La valutazione sarà affidata a una giuria di esperti del mondo del cinema, del welfare e della scuola. In palio per il gruppo vincitore un'esperienza di alto valore formativo: un viaggio istituzionale (previsto per la prima settimana di settembre) verso mete di rilievo nazionale o europeo, come Roma, Bruxelles o Strasburgo, durante il quale i ragazzi realizzeranno un video-documentario dell'esperienza. Inoltre, tutti i cortometraggi in gara avranno il loro momento di gloria: saranno proiettati a settembre in una rassegna cinematografica speciale inserita nel programma del "Giro d’Italia per la Pace".

Come partecipare

Gli aspiranti registi hanno tempo fino alle ore 14:00 del 20 maggio 2026 per inviare i propri lavori. La modalità di partecipazione è semplice: i video (risoluzione minima 720p) dovranno essere inviati tramite link WeTransfer o Swisstransfer all'indirizzo email: ncivitarese@comune.sansalvo.ch.it.

Informazioni e Contatti

Per consultare il bando completo www.comune.sansalvo.ch.it, per richiedere chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di San Salvo (Piazza Papa Giovanni XXIII, 7), telefonare al numero 0873/340229 o scrivere a ncivitarese@comune.sansalvo.ch.it.