Fiera Nazionale dell’Agricoltura tra innovazione, giovani e sostenibilità

Lancianofiera capitale per tre giorni del settore agricolo del Centro-Sud. Torna dal 17 al 19 aprile al Polo Fieristico d’Abruzzo di Lanciano, la Fiera Nazionale dell’Agricoltura, giunta alla sua 64ª edizione.

Tanti gli espositori abruzzesi e moltissimi quelli che arriveranno da fuori regione a partire da Marche, Lazio, Puglia, Campania, per continuare con aziende dal Veneto e dal Trentino-Alto Adige: tutti contribuiranno ad offrire ai visitatori una vetrina composita e di interesse sul mondo agricolo. Per la prima volta in una fiera italiana del settore, fra gli espositori ci sarà anche la più grande casa d’aste al mondo specializzata in compravendita di macchinari industriali, agricoli, che nasce in Canada nel 1958, anno della prima asta a Kelowna in British Columbia. La rassegna fieristica proporrà, con un format ancora più orientato al dialogo tra mondo agricolo, business e giovani, decine di appuntamenti, tra convegni e panel informativi che affronteranno i temi cruciali dell’agricoltura contemporanea.

“Piattaforma d’elezione per l’innovazione e il business nel comparto primario, la nostra manifestazione – dichiara la presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio - rafforza quest’anno la propria funzione di baricentro per l’agricoltura e si pone come osservatorio privilegiato per leggere ed interpretare le sfide di un settore in profonda trasformazione. Siamo orgogliosi di rappresentare il punto d’incontro, fisico e ideale, in cui agricoltori, imprenditori, associazioni, confederazioni e istituzioni si ritrovano per tracciare la rotta – ha aggiunto Mercurio –. Il valore della Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano, con la sua storia ultra-sessantennale, risiede nella sua capacità di fare rete: essere a Lanciano significa posizionarsi al centro di un dialogo che unisce le diverse identità produttive, portando le innovazioni globali a diretto contatto con le esigenze reali delle aziende e degli imprenditori agricoli. Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che ogni visitatore riconosca in questa fiera il luogo dove la terra incontra il domani”.

Con oltre 500 referenze e i 30 mila metri quadrati di area espositiva interamente occupati, alla fiera di Lanciano saranno in mostra mezzi agricoli, macchinari per la lavorazione del suolo e attrezzature di nuova generazione, con un’attenzione speciale a sostenibilità, precisione e sicurezza sul lavoro, macchine per il movimento terra.

Presenti una doppia Area Garden, con semi, piante e fiori, la zona riservata ai piccoli animali da compagnia, e l’Area Fuochi, dove sarà possibile, tra forni e griglie, partecipare a corsi cottura al barbecue, oppure osservare le performance di campioni mondiali di pizza acrobatica. Ampliata l’Area Food, con il ristorante, le isole riservate alle produzioni locali e lo street food. Nell’area esterna non mancheranno poi le macchine d’epoca, con particolare attenzione a quelle agricole.

Ospitato nell’area convegni, il programma della tre giorni proporrà contenuti di alto profilo con workshop su transizione ecologica, gestione sostenibile delle coltivazioni, digitalizzazione dei processi, robotica e droni, senza dimenticare enogastronomia di qualità, progetti di filiera, produzioni identitarie, salute e sicurezza in agricoltura. Focus anche sul mondo delle professioni e sul ruolo di istituzioni e confederazioni agricole nell’accompagnare ed orientare le scelte del settore.

Nell’area istituzionale del padiglione 3 saranno presenti il Ministero dell’Agricoltura che ha dato il suo patrocinio alla rassegna fieristica, la Regione Abruzzo, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, l’Inail Abruzzo, Camera di Commercio Chieti Pescara, gli istituti bancari (Bper Banca e BCC Abruzzi e Molise). Con le aziende private, a dare forza e contenuti alla tre giorni espositiva ci saranno istituzioni, enti di ricerca impegnati nella promozione dell’agricoltura del futuro, ordini professionali e le, naturalmente, le principali associazioni di categoria. Accanto a Coldiretti e Cia, da sempre presenti in fiera con i propri spazi istituzionali, quest’anno parteciperà anche Confagricoltura. Tra i padiglioni del Polo Fieristico sarà presente per la prima volta anche il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, a rimarcare l’interesse verso le produzioni enologiche regionali. Uno spazio sarà riservato al Rotary Club di Lanciano per promuovere le attività dell’ambulatorio solidale polispecialistico con screening nutrizionale e valutazione pressoria e glicemica.

Continua poi la partnership con Eco.Lan Spa, la società pubblica che gestisce il Sistema Integrato dei Rifiuti Urbani per 83 Comuni abruzzesi, che ha recentemente inaugurato il nuovo impianto di trattamento Forsu, la frazione organica dei rifiuti. “In accordo con il presidente Massimo Ranieri e fermamente convinti che l’economia circolare debba diventare leva di sviluppo ambientale, energetico ed economico, omaggeremo tutti gli espositori – ha detto il presidente Mercurio - di un dono simbolico: una scatolina con semi e terriccio ottenuto da frazione. Un passaggio di testimone ideale per affermare il valore generato da ciò che era considerato solo uno scarto”. Proprio il tema scelto per il 2026 “La terra incontra il domani” sintetizza la volontà di accompagnare il comparto agricolo nella transizione tecnologica ed ecologica, offrendo soluzioni per affrontare il cambiamento climatico, la razionalizzazione delle risorse e la competitività dei mercati. A testimonianza del legame con la storia antica di “Lanciano Città delle Fiere”, e per sottolineare l’importante eredità raccolta da Lancianofiera, prosegue anche per l’edizione numero 64 della Fiera dell’Agricoltura, la collaborazione con l’associazione culturale Il Mastrogiurato e il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Lanciano, che permetteranno ai visitatori di conoscere la figura del Mastrogiurato, carica elettiva istituita nel 1304 da re Carlo II d’Angiò a Lanciano per affiancare il sindaco, in particolare, nei compiti di sorveglianza dei mercati e degli approvvigionamenti cittadini durante importanti e popolari fiere che coinvolgevano migliaia di mercanti.

All’incontro con la stampa che si è tenuto, sabato 28 marzo, a Lanciano al Polo fieristico d’Abruzzo, sono intervenuti con il presidente Ombretta Mercurio, i componenti del CdA Bruno De Felice e Alberto Paone, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e il consigliere regionale delegato e presidente della Commissione Agricoltura Nicola Campitelli. Presenti, assessori e consiglieri comunali, molti rappresentanti di associazioni, imprese, ordini professionali e istituzioni che parteciperanno alla tre giorni fieristica. Un’occasione per ribadire, ancora una volta, il ruolo strategico di Lanciano come crocevia tra impresa, innovazione e cultura rurale. La 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano promette, quindi, di essere non solo una grande esposizione, ma un vero laboratorio di idee per affrontare le sfide di un settore in continua trasformazione.

Altre info utili:

TIPOLOGIA DI BIGLIETTO E COSTI:

INTERO online euro 11,50 con saltafila (comprensivo del costo di prevendita) su sito ticketitalia.com

PROMOZIONE online PORTA UN AMICO: euro 18,00 per due persone

INTERO botteghino euro 10,00

RIDOTTO botteghino (11-18 ANNI) euro 5,00

INGRESSO GRATUITO PER BAMBINI FINO A 10 ANNI

INGRESSO GRATUITO PER PERSONE CON DISABILITÀ e per il loro unico accompagnatore.

La biglietteria del Polo Fieristico d’Abruzzo sarà in funzione nei soli giorni della Fiera per l’acquisto direttamente in cassa.

Biglietto elettronico singolo e promozione “Porta un amico” al link https://ticketitalia.com/64-fiera-nazionale-dell-agricoltura-polo-fieristico-abruzzo-lanciano-dal-17-al-19-aprile-2026

COLLEGAMENTI CON SERVIZIO DI BUS NAVETTA GRATUITO

In tema di mobilità, saranno assicurati servizi gratuiti di bus navetta che permetteranno di raggiungere comodamente e senza problemi il Polo fieristico con collegamenti dal Quartiere Santa Rita e dal parcheggio Cantina Rinascita Lancianese, dove ci sarà uno spazio riservato agli espositori.