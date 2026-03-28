Donazione all'AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla nel ricordo di Domenico Travaglini

A breve distanza dalla dolorosa scomparsa del nostro caro Domenico Travaglini, abbiamo voluto trasformare il vuoto della sua assenza in un seme di speranza.
Per onorare il suo animo generoso, abbiamo scelto di sostenere l'AISM con una donazione: un gesto che permette al suo ricordo di continuare a camminare accanto a chi lotta, trasformando il nostro dolore in una carezza per i piÃ¹ fragili.
Domenico resta cosÃ¬ con noi, legato indissolubilmente alla vita e al bene che ha sempre seminato.
La famiglia