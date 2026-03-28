'Indie Italia Love Festival' a Vasto Marina, appuntamento estivo con i Mind Enterprises

Il 1 agosto 2026 prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Indie Italia Love Festival sulla spiaggia di Vasto Marina con il primo grande appuntamento di respiro internazionale: sul palco del Love Village arriveranno i Mind Enterprises.

Oggi tra i progetti più lanciati a livello globale, il loro sound ha superato i confini nazionali conquistando i palchi di tutta Europa e del Nord America. Il loro singolo "Idol" è stato campionato nella hit mondiale “Never Going Home” di Kungs (oltre 500 milioni di stream), portando il progetto a raggiungere in poche settimane milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di follower online.

Il 2026 li vede protagonisti di un tour mondiale con date tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti, molte delle quali già sold out in città come Londra, Amsterdam e Barcellona. In questo scenario, la presenza a Vasto rappresenta un segnale forte: il territorio è pronto ad accogliere artisti internazionali e a posizionarsi tra le mete estive di riferimento per la musica live.

La data del 1 agosto rappresenta il primo tassello della programmazione 2026 di IILOVE FESTIVAL, che anche quest’anno si amplia con il progetto Love Village: un’area eventi attiva nel pieno della stagione estiva vastese. Uno spazio vivo di musica, intrattenimento e aggregazione, confermandosi come la realtà pensata per accompagnare e valorizzare il grande flusso turistico della Costa dei Trabocchi.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa anche le parole delle istituzioni locali.

Il sindaco Francesco Menna dichiara: «Eventi come questo rappresentano un’occasione reale per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio. Portare a Vasto artisti di livello internazionale significa rafforzare l’attrattività della città e offrire un’esperienza culturale e turistica sempre più qualificata.»

L’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta aggiunge: «Il progetto Love Village e l’IILOVE Festival rappresentano una visione moderna dell’intrattenimento estivo: una programmazione continuativa, capace di coinvolgere pubblici diversi e di posizionare Vasto tra le destinazioni di riferimento della Costa dei Trabocchi.»

Il progetto nasce sotto la direzione artistica di Piero Garone, con l’obiettivo di sviluppare un format capace di coniugare musica di qualità, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Ulteriori dettagli sul festival e sul calendario completo degli eventi, che seguiranno questa prima data, verranno annunciati nel corso della conferenza stampa ufficiale prevista per il mese di maggio.

Foto credit Stefano Alfieri e Andrin Fretz inviate dal Comune di Vasto