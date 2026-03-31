"Dove le parole… suonano" chiude il format 'Marzo Rosa 2026' a San Salvo

Si è concluso con grande partecipazione e coinvolgimento a San Salvo l’ultimo appuntamento del format Marzo Rosa 2026 , che ha salutato il pubblico con la serata dal titolo “ Dove le parole… suonano ”, ideata al pianoforte da Cristina Flocco e impreziosita dalle voci di Marianna Della Penna e Anna Loreto.

Un evento intenso, capace di intrecciare musica e parole in un dialogo profondo con il pubblico.

La serata si è aperta con un suggestivo Notturno di Ottorino Respighi, dando subito il tono a un percorso emotivo che, tra le musiche di Beethoven e Rachmaninoff e le letture interpretate con sensibilità da Marianna Della Penna, è diventato un vero crescendo artistico e umano.

Proprio Marianna Della Penna ha inaugurato la parte narrativa con la lettura di “Il mio rifugio”, il testo con cui lo scorso 7 marzo ha conquistato il premio letterario, aprendo così una prima parte della serata dedicata alla profondità interiore, alla ricerca di sé e alla forza silenziosa delle parole.

Successivamente, la psicologa Anna Loreto ha guidato un momento di confronto con il pubblico, partendo dalle riflessioni e dalle domande raccolte su foglietti anonimi durante la serata: ne è nato un dibattito spontaneo e partecipato su temi molto attuali, segno di quanto questi momenti culturali possano diventare occasioni autentiche di condivisione e crescita collettiva.

Alla serata ha preso parte anche l’assessore regionale e presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, che ha espresso apprezzamento per iniziative come Marzo Rosa, sottolineando quanto eventi culturali e momenti di riflessione dedicati al mondo femminile rappresentino un valore importante per la comunità e per la costruzione di una società più consapevole e inclusiva.

La consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini ha portato i saluti del sindaco Emanuela De Nicolis e ha ringraziato tutte le artiste, i partecipanti e coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata e dell’intero format Marzo Rosa 2026 e ha sottolineato come in questa edizione si è voluto mettere in luce anche il contributo di tante donne sansalvesi, protagoniste silenziose ma fondamentali della crescita culturale e sociale del territorio.

Marzo Rosa 2026 si chiude quindi con la consapevolezza che la cultura, quando incontra la comunità, diventa uno spazio dove le parole non solo si ascoltano… ma davvero suonano.