Fiume Sinello oltre la soglia di preallarme, strada chiusa a Casalbordno

La Protezione Civile di Casalbordino, in stretta collaborazione con la Protezione Civile regionale, ha disposto la chiusura al traffico della strada che conduce al fiume Sinello, in prossimitÃ del Villaggio Poker. Il provvedimento, valido fino a nuova comunicazione, Ã¨ stato adottato dal sindaco Filippo Marinucci a seguito dellâ€™innalzamento dei livelli idrometrici e del superamento della soglia di preallarme del corso dâ€™acqua per effetto delle copiose e persistenti precipitazioni delle ultime ore.

La decisione rientra nelle misure preventive previste dal sistema di gestione delle emergenze, attivate in risposta al bollettino di criticitÃ emesso per la giornata del 31 marzo 2026 dal centro funzionale AllarMeteo. Nel documento viene sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo nelle diverse zone di allerta dellâ€™Abruzzo, in relazione ai fenomeni meteorologici e idrologici in atto e previsti anche per la giornata di domani, mercoledÃ¬ 1Â° aprile.

Lâ€™attenzione resta alta su tutto il territorio interessato, con il coinvolgimento diretto degli enti locali e delle strutture operative. Sono stati infatti allertati Anas e i Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Casalbordino e Gissi, chiamati a monitorare costantemente la situazione e ad adottare eventuali ulteriori misure di sicurezza.

Le autoritÃ raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle aree a rischio e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli organi competenti. Lâ€™evoluzione delle condizioni meteo sarÃ seguita dalla Protezione civile locale nelle prossime ore, con aggiornamenti tempestivi alla popolazione.