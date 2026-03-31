Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Fiume Sinello oltre la soglia di preallarme, strada chiusa a Casalbordno

redazione
Territorio
Condividi su:

La Protezione Civile di Casalbordino, in stretta collaborazione con la Protezione Civile regionale, ha disposto la chiusura al traffico della strada che conduce al fiume Sinello, in prossimitÃ  del Villaggio Poker. Il provvedimento, valido fino a nuova comunicazione, Ã¨ stato adottato dal sindaco Filippo Marinucci a seguito dellâ€™innalzamento dei livelli idrometrici e del superamento della soglia di preallarme del corso dâ€™acqua per effetto delle copiose e persistenti precipitazioni delle ultime ore.

La decisione rientra nelle misure preventive previste dal sistema di gestione delle emergenze, attivate in risposta al bollettino di criticitÃ  emesso per la giornata del 31 marzo 2026 dal centro funzionale AllarMeteo. Nel documento viene sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo nelle diverse zone di allerta dellâ€™Abruzzo, in relazione ai fenomeni meteorologici e idrologici in atto e previsti anche per la giornata di domani, mercoledÃ¬ 1Â° aprile.

Lâ€™attenzione resta alta su tutto il territorio interessato, con il coinvolgimento diretto degli enti locali e delle strutture operative. Sono stati infatti allertati Anas e i Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Casalbordino e Gissi, chiamati a monitorare costantemente la situazione e ad adottare eventuali ulteriori misure di sicurezza.

Le autoritÃ  raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle aree a rischio e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli organi competenti. Lâ€™evoluzione delle condizioni meteo sarÃ  seguita  dalla Protezione civile locale nelle prossime ore, con aggiornamenti tempestivi alla popolazione.  

Condividi su:

Seguici su Facebook