"Vivere la montagna in sicurezza", se ne parla al CAI di Vasto

Con lâ€™arrivo della stagione estiva cresce il numero di appassionati che frequentano sentieri e ambienti montani. Escursioni, trekking e attivitÃ allâ€™aria aperta rappresentano unâ€™importante occasione di benessere e contatto con la natura, ma richiedono anche consapevolezza, preparazione e attenzione alla sicurezza. Vivere la montagna in sicurezza significa prepararsi con responsabilitÃ e adottare comportamenti corretti per tutelare se stessi e gli altri.

La Sezione di Vasto del Club Alpino Italiano vuole appunto rispondere a questa necessitÃ e dunque fornire elementi di conoscenza sulla frequentazione della montagna in sicurezza per apprezzarne al meglio la sua bellezza.

Pianificare il percorso, informarsi sulle condizioni meteorologiche e scegliere itinerari adeguati alla propria preparazione fisica e tecnica, equipaggiarsi con abbigliamento adeguato e molto altro ancora saranno oggetto dellâ€™incontro che si terrÃ nella sala conferenze della sede CAI di Vasto

Relatore Giuseppe Celenza, giÃ presidente della sezione di vasto e attualmente Direttore della Scuola Regionale di Escursionismo.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per sabato 11 aprile alle ore 18.00 presso la sala conferenze del Club Alpino Italiano di Vasto in Via delle Cisterne, 4.

Per informazioni rivolgersi a : CAI VASTO Via delle Cisterne, 4. tel. 0873.610993/ 3515539370/www.caivasto.it â€“ venerdÃ¬ h 18.00 â€“ 20.00.

Addetto stampa CAI Vasto Gianni Colonna