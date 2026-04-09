Pranzo di beneficenza per i volontari per il servizio internazionale, domenica appuntamento a Scerni

Domenica 12 aprile, ore 13.00, il gruppo di Comunione e Liberazione Scerni-Pollutri organizza, in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune di Scerni, un pranzo di beneficenza che si terrÃ presso lâ€™Oratorio di San Giacomo.

Le offerte raccolte saranno devolute in favore dellâ€™AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) che, per lâ€™anno in corso, si occuperÃ delle nuove emergenze che hanno colpito la Palestina, la Siria, lâ€™Ucraina, il Libano e la Giordania.

Durante il pranzo Ã¨ previsto un collegamento con una volontaria dellâ€™AVSI, Emanuela Salandini, che racconterÃ la sua esperienza in Uganda.

Il pranzo si concluderÃ con una ricca lotteria dove si potranno vincere interessanti premi offerti dalle attivitÃ commerciali presenti nel territorio del comune di Scerni, Pollutri e nei comuni limitrofi.

Si ricorda che la quota di partecipazione Ã¨ di 20 euro per gli adulti e 15 euro per gli adolescenti.