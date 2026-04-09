La gentilezza come valore pubblico, un seminario aperto alla comunitÃ 

Un invito alla riflessione, ma anche allâ€™azione concreta: Ã¨ questo lo spirito del seminario promosso dal Lions Club Vasto Host, in programma sabato 11 aprile alle ore 18:30 presso la Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos, dedicato al tema della gentilezza come elemento essenziale nelle relazioni umane e nei percorsi di cura.

In un contesto sociale sempre piÃ¹ complesso e frammentato, la gentilezza assume un significato che va ben oltre la dimensione personale, configurandosi come un vero e proprio principio civile. Ãˆ su questa consapevolezza che si fonda lâ€™impegno dei Lions, da sempre attivi nel promuovere valori di solidarietÃ , rispetto e attenzione verso gli altri, traducendoli in iniziative concrete a beneficio della collettivitÃ .

Protagonista dellâ€™incontro sarÃ il dottor Gianfranco Contini, psichiatra e psicoterapeuta di lunga esperienza, figura di riferimento nel campo della salute mentale. Nato a Chieti e attivo in diverse regioni italiane, Contini ha ricoperto incarichi di primaria responsabilitÃ nei Servizi di Salute Mentale, distinguendosi nel processo di rinnovamento dellâ€™assistenza psichiatrica nel nostro Paese.

Accanto allâ€™attivitÃ clinica e organizzativa, ha sviluppato una intensa produzione scientifica e letteraria, mantenendo costante lâ€™attenzione sul tema dellâ€™umanizzazione delle cure: un approccio che pone al centro la persona, la qualitÃ della relazione e il valore dellâ€™ascolto.

Il seminario, patrocinato dal Comune di Vasto, vedrÃ anche lâ€™intervento del Sindaco e dellâ€™Assessore alla Cultura della cittÃ e si propone come unâ€™occasione di approfondimento e confronto, aperta non solo agli addetti ai lavori ma a tutta la cittadinanza: famiglie, professionisti, giovani e chiunque desideri interrogarsi sul significato e sullâ€™impatto della gentilezza nella vita quotidiana e nei contesti professionali.

Un appuntamento che richiama tutti a una responsabilitÃ comune: riscoprire la gentilezza non come gesto occasionale, ma come scelta consapevole capace di incidere, in modo concreto, sulla qualitÃ delle relazioni e della vita collettiva.