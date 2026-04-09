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Crollo ponte Trigno e frana di Petacciato, sopralluogo di Salvini

redazione
Territorio
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Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, sÃ¬ Ã¨ recato stamani, insieme al presidente della Regione Molise Francesco Roberti, a Montenero di Bisaccia per un sopralluogo sulla Statale 16 nel punto dove giovedÃ¬ scorso Ã¨ crollato il ponte sul fiume Trigno.

Il ministro Ã¨ stato accolto dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise Fabio Cuzzocrea e dal comandante di Campobasso Gianfranco Tripi, che hanno illustrato le operazioni di soccorso effettuate.
Successivamente si Ã¨ svolto lâ€™incontro in Municipio a Petacciato con i sindaci delle localitÃ  colpite dal maltempo e dalle frane dei giorni scorsi, presenti i rappresentanti dei vigili del fuoco.

Il ministro Salvini ha dichiarato - si evidenzia su monteneronotizie.net - che si impegnerÃ  affinchÃ© il ponte crollato sia ricostruito entro l'anno. Non appena dissequestrato, i tecnici avrebbero pronto il progetto e i lavori potrebbero partire, terminando entro la fine del 2026. Queste le dichiarazioni di Salvini.

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