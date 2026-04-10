Maltempo, deliberato lo stato di emergenza nazionale per l'Abruzzo

Stato di emergenza nazionale di dodici mesi per Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Ãˆ quanto approvato nel Consiglio dei ministri durato meno di un'ora a Palazzo Chigi.

"A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle tegioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi", Ã¨ quanto fa sapere il ministro Musumeci.

"Ãˆ stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse - spiega - sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalitÃ dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma Ã¨ ripartita tra le Regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Si procederÃ con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dâ€™intesa con le Regioni interessate".

Nella foto di Pierfrancesco Nardizzi il ponte sul Trigno crollato sulla Statale 16 Adriatica a Montenero di Bisaccia