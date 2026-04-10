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Gli ex studenti del 'Mattei' di Vasto ricordano la prof.ssa Marisa Olivieri: "Insegnante che ha lasciato il segno"

Segnalazioni
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Gli ex studenti della classe 5C Informatica 2021/2022 dell'Istituto 'Enrico Mattei' di Vasto si stringono con profonda commozione al dolore della famiglia per la scomparsa della cara Professoressa Marisa Olivieri.
 
Ci sono insegnanti che spiegano la materia e insegnanti che lasciano il segno. La Professoressa Olivieri era una di queste.
 
Come suoi ex studenti la ringraziamo per averci guidato in tutto il nostro percorso, vogliamo ricordarla cosÃ¬: presente, attenta e sempre pronta a sostenerci. Grazie per aver creduto in noi tra i banchi di scuola.
 
Buon viaggio, Prof. La tua classe non ti dimenticherÃ 
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