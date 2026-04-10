Concerto Tributo Pink Floyd, Eclipse live per Asperger Abruzzo

Giovedi 30 Aprile 2026 alle ore 21,00 nella suggestiva cornice del Teatro Rossetti di Vasto andrà in scena il concerto degli ECLIPSE interamente dedicato alla musica dei PINK FLOYD dal titolo Classics.

L’evento, a scopo benefico, è organizzato da ASPERGER ABRUZZO, l’Associazione di volontariato nata sul territorio per aiutare e dare voce, spazio e dignità alle persone neurodivergenti e alle loro famiglie. “Non ci limitiamo a sensibilizzare: costruiamo ogni giorno relazioni, progetti e consapevolezza, per un cambiamento concreto nella società” dice la Presidente Marie Helene Benedetti che la sera dello spettacolo, durante i saluti introduttivi, illustrerà i progetti futuri dell’associazione. Il concerto, patrocinato dal Comune di Vasto, si avvale della collaborazione degli Assessori Nicola Della Gatta (Cultura) e Anna Bosco (Politiche Sociali), sempre attivi, aperti e propositivi verso iniziative legate all’inclusione e al bene comune.

Gli Eclipse, da anni impegnati nel sociale, con i loro concerti negli ultimi 6 anni hanno raccolto circa 40.000 euro destinati poi a vari enti odv. La band, nata a Vasto nel 2010 per iniziativa dei fratelli Luigi e Alessandro Mariotti, vuole omaggiare una delle band più influenti del rock, ripercorrendone le tappe salienti della sua storia e pescando tra i più grandi successi dell’infinito catalogo musicale, prestando una cura particolare ai suoni e alle atmosfere oniriche che da sempre hanno caratterizzato la band di Waters e Gilmour.

Con uno show teatrale che si arricchisce di nuovi brani entrati di recente in scaletta (come Mother, Young Lust e Dogs) si ripercorrerà la carriera dei britannici Pink Floyd attraverso i loro brani più rappresentativi. Non mancheranno successi immortali come Shine On Yu Crazy Diamond, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall, Time, Money, Comfortably Numb, Hey You, ecc…

Dice Francesco Marchesani, il vocalist della band: ““Abbiamo preparato uno show ricco di atmosfere immersive, sospese tra sogno e realtà. Vogliamo che chi viene a sentirci ritorni a casa contento, convinto di avere vissuto un'esperienza sensoriale totale. La magia dei Pink Floyd risiede nella loro fusione di psichedelia, rock progressivo e atmosfere oniriche, dilatate e attraversate da paesaggi sonori avvolgenti. I testi delle loro canzoni hanno sempre esplorato temi esistenziali come l’alienazione, la follia, lo scorrere inesorabile del tempo, la morte, la guerra, la critica al materialismo, l'avidità, il vuoto esistenziale, malattia mentale.”

La formazione di oggi degli Eclipse conta otto elementi: Francesco Marchesani (voce), Luigi Mariotti (chitarre), Alessandro Mariotti (basso), Giovanni Tabilio (tastiere ed effetti sonori), Emanuele Perrina (batteria), Gianpiero Barbati (sax), Dora Minicucci (voce e cori) e la new entry Filomena Chiappini (cori).

Il costo del biglietto è di € 15,00 e tutto l’incasso sarà devoluto ad ASPERGER ABRUZZO.

Prevendita biglietti presso Parafarmacia De Leo in Corso Mazzini n. 201 a Vasto.

Per info contattare il numero 328 270 4881. Inizio concerto Ore 21,00.