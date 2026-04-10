'A Voce Alta' torna il 16 aprile: la responsabilità al centro del dibattito

Il territorio tra Abruzzo e Molise sta vivendo giorni complessi: smottamenti che hanno isolato diversi paesi dell’entroterra, il crollo del ponte sul fiume Trigno, il blocco della linea ferroviaria e la chiusura dell’autostrada A14 nel tratto interessato dalla frana di Petacciato.

Eventi che hanno riportato al centro una questione inevitabile: come si gestiscono le emergenze e, soprattutto, come si costruisce la prevenzione.

Su questi e altri temi torna “A Voce Alta”, giovedi 16 aprile alle ore 21 al Teatro del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo, con una puntata dedicata alla Responsabilità.

Ad aprire la serata, nella sezione Aspettando A Voce Alta, sarà l’intervista all’assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, che offrirà un aggiornamento sugli ultimi accadimenti e sulle azioni messe in campo dopo la dichiarazione dello stato di emergenza regionale.

Il confronto proseguirà poi con gli ospiti della serata.

Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer, porterà una lettura legata al sistema economico e infrastrutturale, in un momento in cui la tenuta dei territori diventa un tema concreto.

Stefania Ciocca, presidente dell’Azione Cattolica della chiesa di San Nicola Vescovo, offrirà una riflessione sul ruolo della comunità e dei valori condivisi.

Antonella Lucci, psico-oncologa, contribuirà con uno sguardo attento alle dimensioni umane delle difficoltà, mentre Maria Aurelia Del Casale, insegnante, affronterà il tema dal punto di vista educativo e della formazione delle nuove generazioni.

A Voce Alta si conferma così uno spazio di confronto aperto, in cui esperienze diverse si incontrano per leggere la realtà da più prospettive.

Vi aspettiamo dal vivo a teatro e in diretta Facebook sulle pagine di SanSalvo.net e IlVastese.info.