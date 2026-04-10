'Presepe Pasquale', ultimi giorni per visitare la mostra di Monica Notaro e Giuseppe De Filippis con dedica a Mattia Di Iorio

Ultimi giorni per visitare la mostra artigianale sul Presepe Pasquale curata da Monica Notaro e Giuseppe De Felice.

Lâ€™esposizione, allestita nella cornice di Palazzo Mattioli al centro di Vasto, resta aperta fino a domenica 12 aprile nei seguenti orari: fino a sabato, dalle ore 18:00 alle ore 20:30; domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:30. L'ingresso Ã¨ libero.

Â«Si rinnova â€“ aveva dichiarato il sindaco Francesco Menna il giorno dell'inaugurazione â€“ unâ€™occasione di crescita culturale a beneficio di tanti concittadini e turisti che, nelle prossime settimane, visiteranno la nostra bellissima cittÃ e potranno ricevere, attraverso questa mostra, un segno dellâ€™estro creativo di cui siamo capaciÂ».

Â«Una seconda edizione completamente rivisitata che si arricchisce di elementi e affronta con sguardo rinnovato i fatti storici della fine della vicenda umana di GesÃ¹, qualificandone i simboli e introducendo scene di vita quotidianaÂ», hanno spiegato gli autori che nellâ€™occasione inaugurale hanno ringraziato, oltre allâ€™Amministrazione Comunale, tutti coloro, parenti ed amici, che a vario titolo hanno collaborato nella realizzazione di unâ€™iniziativa artistica di grande valore pedagogico Â«dedicata allâ€™indimenticabile e dolcissimo Mattia Di IorioÂ».

Presente allâ€™inaugurazione, insieme a Don Nicola Fioriti, parroco di San Marco Evangelista, lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta che nel suo indirizzo di saluto aveva ringraziato Â«gli amici Monica e Giuseppe per aver scelto di donare la propria arte, il proprio tempo, la propria sensibilitÃ allâ€™intera comunitÃ cittadina, in particolare ai giovani che stanno cercando il loro posto nel mondo: questo splendido risultato, per il secondo anno consecutivo, ci dice che ogni passione deve essere accolta, valorizzata e restituita a quanti condividono con noi il cammino della vitaÂ».