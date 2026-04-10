Due giorni di conferenze a Vasto su sviluppo e opportunitÃ  ad ampio raggio nel comparto aerospazio in Abruzzo

Primo evento del genere a Vasto su aerospazio: il doppio appuntamento mercoledÃ¬ 15 aprile ore 14:30-18:00 al Teatro Rossetti per stakeholders e giovedÃ¬ 16 aprile ore 09:00-12:00 Auditorium Polo Liceale â€˜Mattioliâ€™ rivolto a studenti del â€˜Mattioliâ€™, â€˜Palizzi-Matteiâ€™ e â€˜PÃ ntini-Pudenteâ€™ di Vasto, con esperti di settore provenienti, anche da altre regioni d'Italia, da istituzioni, industria, universitÃ e centri ricerca quali CeSMA, AICT, UniversitÃ Roma Tor Vergata, Assessorato AttivitÃ Produttive Regione Abruzzo, Distretto Aerospaziale d'Abruzzo, Agenzia Spaziale Italiana, UniversitÃ G. D'Annunzio Chieti-Pescara, Next2U, Leonardo, Fondazione Gran Sasso Tech, Telespazio, UniversitÃ degli Studi dell'Aquila, 32Â° Stormo, ELT Hub che parleranno ad ampio raggio del comparto aerospazio in veste duale (civile e militare) con focus sul territorio d'Abruzzo, approfondendo stato dell'arte, sfide e opportunitÃ industriali e occupazionali nei prossimi decenni, con riferimento al contesto nazionale, europeo e internazionale.

Ambiti in crescita ed evoluzione quali trasporto aereo, mezzi, apparati e applicazioni aerospaziali, esigenze di difesa e sicurezza, tecnologie abilitanti emergenti e dirompenti, aprono straordinarie prospettive dâ€™innovazione, economiche, industriali e occupazionali. Esempi come il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA) e i distretti aerospaziali regionali come il Distretto Aerospaziale d'Abruzzo (DAAB), rappresentano per il Paese, a beneficio delle nuove e future generazioni, la proficua cooperazione tra istituzioni, industria, Aeronautica, universitÃ e centri ricerca. Le conferenze sono state organizzate dal CeSMA Centro Studi Militari Aerospaziali insieme all'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto con il patrocinio del Comune di Vasto, della Regione Abruzzo e dell'Aeronautica. La conferenza del 16 al Polo Liceale Mattioli Ã¨ dedicata esclusivamente agli studenti.

La conferenza del 15 al Teatro Rossetti prevede ingressi tramite inviti specifici per gli addetti ai lavori e in caso di posti disponibili residuali chi fosse interessato puÃ² registrarsi sino ad esaurimento posti scrivendo ad Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto all'indirizzo: vasto.147@assoaeronautica.it

(Segreteria AAA Vasto)