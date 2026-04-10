A Pollutri dimostrazione e mostra della pratica dell’uncinetto

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, a Pollutri, altro appuntamento con la creatività targato Pro Loco Pollutri APS. Quarto evento dell'anno, organizzato in collaborazione con il Gruppo Uncinettine e patrocinato dall’amministrazione comunale, per la conservazione e la divulgazione dell'antica pratica dell'uncinetto con annessa mostra di tutti i lavori realizzati in circa due anni di attività.

Dalle 16:00 in poi la mostra è a ingresso libero presso il Centro Polifunzionale Paolo Pepe: curiosi/e, appassionati/e, ma anche per chiunque voglia scoprire da vicino e avvicinarsi a quest'arte affascinante.

“Ringraziamo la Pro loco di San Salvo che ci ha dato lo spunto per dare l’opportunità di valorizzare l’arte manuale, ad allargare il gruppo delle uncinettine e a stupire i visitatori con creazioni uniche, frutto di pazienza e passione” afferma il presidente della Pro Loco Pollutri APS Giuseppe D’Attilio.

Si tratta del primo di una serie di eventi che la Pro Loco Pollutri APS proporrà nel corso del 2026, all'insegna della valorizzazione delle tradizioni locali e del fare insieme.