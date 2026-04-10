Vasto Academy presenta gli 'open day' per la stagione 2026/2027. Al via le selezioni per l'Under 14 regionale

La Vasto Academy apre ufficialmente le porte ai ragazzi del territorio in vista della stagione sportiva 2026/2027.

A partire da lunedÃ¬ 13 aprile e fino al 30 giugno, prenderanno il via gli Open Day dedicati alla categoria Giovanissimi U14, al fine di creare un gruppo di almeno venti atleti selezionati i quali andranno a disputare il prossimo Campionato Regionale, un campionato dove, molto verosimilmente, i biancorossi ritroveranno molte delle squadre giÃ affrontate, in questa stagione, durante il Campionato Fair Play Elite U13.

Gli allenamenti si svolgeranno con cadenza settimanale presso il Campo Ezio Pepe di Vasto, tutti i lunedÃ¬ dalle 18:00 alle 19:30 e poi i mercoledÃ¬ dalle 17:30 alle 19:00

Lâ€™iniziativa Ã¨ rivolta a quei ragazzi nati nel 2013 che avranno cosÃ¬ lâ€™opportunitÃ di partecipare a un test dâ€™ingresso e mettersi alla prova in un contesto altamente qualificato.

Il gruppo Academy, progetto nato due anni fa e facente parte della societÃ PGS Vigor Don Bosco, si distingue per un approccio strutturato e moderno, capace di offrire unâ€™esperienza formativa completa: non solo allenamenti sul campo, ma un vero e proprio percorso di crescita che permette ai giovani di vivere il calcio come allâ€™interno di una societÃ professionistica, dove câ€™Ã¨ la cura di ogni minimo dettaglio.

I posti disponibili sono limitati, per questo motivo Ã¨ obbligatoria la prenotazione anticipata, contattando lâ€™indirizzo email academyvasto@gmail.com oppure tramite WhatsApp al

numero 327 337 5763.

Unâ€™ iniziativa volta alla valorizzazione dei giovani giÃ pronti e la costruzione di un ambiente sportivo di alto livello.